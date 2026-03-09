La Diputación de Jaén impulsa un plan de choque de 50 millones de euros para paliar los daños causados por el temporal

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén destinará 50 millones de euros a un Plan de Choque por el Temporal con el objetivo de contribuir a paliar los daños ocasionados en la provincia por el tren de borrascas de los pasados enero y febrero.

Así lo ha anunciado su presidente, Francisco Reyes, en el marco del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas celebrado este lunes, donde ha destacado el esfuerzo "superlativo" que implica en proporción a los presupuestos de la Administración provincial.

En este sentido, ha asegurado que "supone un esfuerzo muy importante para ayudar a mejorar las infraestructuras y los equipamientos que se han visto dañados en la provincia en línea con la colaboración" que mantiene con los ayuntamientos jiennenses.

"Cumplimos el compromiso que adquirimos con los municipios, con los alcaldes y con las alcaldesas y con los vecinos y vecinas, sumándonos a ese gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España de 7.000 millones de euros, de los cuales 2.000 son específicamente para los ayuntamientos, mientras que el Gobierno de Andalucía destina 35 millones de euros para más de 770 municipios andaluces, a pesar de contar un presupuesto de más de 51.000 millones de euros", ha dicho Reyes.

De los 50 millones que contempla el Plan de Choque por el Temporal de la Diputación, 30 millones se destinarán a adecuar carreteras y vías de interés agrario de la red de la Administración provincial que se han visto dañadas, así como a infraestructuras hidráulicas afectadas y vías verdes que gestiona, además de a edificios de su titularidad.

AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS

Los 20 millones restantes se destinarán directamente a los ayuntamientos de la provincia. Dentro de esta partida, la Diputación dedicará diez millones a un plan provincial de ayudas para que los 97 ayuntamientos y entidades locales autónomas puedan sufragar tanto la reparación de daños en infraestructuras municipales y servicios públicos, como cofinanciar las ayudas que reciban del Gobierno de España en esta materia.

Con este plan provincial, los consistorios y las entidades locales eutónomas recibirán 100.000 euros de ayuda, una cifra que será de 25.000 euros para las ELAS que no tengan competencia en materia de caminos rurales.

"Solo con este nuevo plan provincial de ayudas de diez millones de euros, la Diputación va a destinar más de 16 euros por jiennense para paliar los daños por el temporal. Una cantidad muy superior y que cuadruplica a los poco más de cuatro euros que va a destinar por andaluz la Junta con los 35 millones de su decreto de ayudas a los gobiernos locales", ha subrayado Reyes.

También, dentro de esos 20 millones de euros del plan de choque dirigidos a los consistorios, cuatro millones corresponderán a un plan para dinamizar a municipios menores de 5.000 habitantes que no sean beneficiarios de los fondos EDIL.

Además. se impulsará un nuevo Plan Especial de Empleo, dotado con otros tres millones de euros, para favorecer la generación de jornales en los municipios jiennenses, "ya que las inclemencias meteorológicas han afectado a la cosecha de aceituna y, por tanto, ha habido menos jornales de los esperados".

A todo ello se sumarán la devolución a los consistorios de tres millones de euros del premio de cobranza de recaudación. "Vamos a adelantar la devolución de este premio de cobranza, que teníamos previsto dejarlo para más adelante, con el objetivo de que los ayuntamientos tengan más liquidez ante la situación en la que nos encontramos", ha apuntado.

El presidente de la Diputación ha afirmado que el Plan de Choque por el temporal se pondrá en marcha "de forma inmediata" para que los ayuntamientos puedan disponer de estos fondos "en un mes y medio o dos meses". Ha añadido, además, que los consistorios podrán financiar con la partida que les corresponda los gastos derivados de la reparación de los daños ocasionados desde el inicio del tren de borrascas.

En este Consejo de Alcaldes y Alcaldesas también se ha recordado la asistencia técnica que está prestando la Administración provincial a los ayuntamientos para la elaboración de memorias de cara a solicitar las ayudas impulsadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía ante los temporales.

EMPLEO INTENSIVO

Igualmente, se ha informado de la ejecución de los fondos europeos en la provincia y de la convocatoria de generación de empleo intensivo, dotada con tres millones de euros que ha vuelto a poner en marcha la Diputación.

La convocatoria de estas ayudas, dirigidas especialmente a la implantación de empresas del sector industrial en la provincia que generen 15 o más puestos de trabajo, se ha impulsado de nuevo por la Administración provincial "ante esa discriminación negativa por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla".

"Ha convocado ayudas concretas a empresas que se instalen en Córdoba, en torno al Colce, a empresas que se instalen en Sevilla, en torno al sector aeronáutico, o a las empresas que se instalen en Cádiz o en Huelva, pero no para aquellas que se instalen en Jaén en torno al Cetedzex", ha explicado Reyes.

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Otros de los puntos de este consejo se ha centrado en abordar la situación de los servicios sociales comunitarios y la atención a la dependencia "que vive una situación crítica por la lista de espera" que se vive la provincia de Jaén.

Una situación que está ocasionado "indefensión" en los profesionales de los servicios sociales comunitarios en la provincia, ya que los usuarios y usuarias van a pedirles explicaciones sobre la resolución de su expediente, cuando quien tiene la competencia de resolver es el Gobierno de Andalucía".

Por último, como se acordó en la junta asesora de este consejo, se ha aprobado la inclusión como punto de urgencia el instar a la Junta de Andalucía a que no excluya en su decreto de ayudas para paliar los daños de los temporales a los municipios que no tengan plan de emergencias local --algo que afecta a casi 60 localidades jiennenses-- e incluir como daños subvencionables los sufridos en los caminos rurales.