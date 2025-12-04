La Diputación de Jaén inaugura un Belén inspirado en los paisajes y patrimonio de la provincia

Inauguración del Belén de la Asociación de Belenistas de Jaén 'Santo Rostro'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha inaugurado en la tarde de este jueves el Belén que la Asociación de Belenistas de Jaén 'Santo Rostro' ha instalado en el Palacio Provincial con motivo de las fiestas navideñas y que está inspirado en los paisajes y patrimonio de la provincia.

Este es el tercer año que el edificio principal de la Diputación alberga este Belén monumental, que en esta ocasión "está especialmente vinculado a nuestra identidad provincial, porque el montaje se inspira en la idea de Jaén como paraíso interior, una marca que nos identifica y nos proyecta con fuerza dentro y fuera de nuestras fronteras", según ha remarcado Latorre.

En este acto el vicepresidente de la Diputación ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera de esta administración, Pilar Parra; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona; y la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, según ha detallado en una nota la institución provincial.

Durante su intervención, Latorre ha "agradecido la dedicación y la labor de la Asociación de Belenistas de Jaén 'Santo Rostro', que un año más ha puesto el talento y dedicación de sus integrantes para engrandecer esta tradición tan arraigada en nuestra cultura popular".

Tras recordar "la magnífica acogida y el éxito de público de las ediciones anteriores", el vicepresidente primero de la Diputación ha explicado que los diez enclaves turísticos elegidos representan a las diez comarcas y forman los escenarios principales de las diferentes escenas de este Belén monumental.

Así, entre los atractivos turísticos que están representados se encuentran el Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera de Castellar, el castillo de Baños de la Encina, la Puerta del Arrabal de Iznatoraf, el nacimiento del río Segura, el puente renacentista de Ariza, el Castillo de Sabiote, el Arco de Villalar y la Puerta de Jaén, de la comarca de La Loma y Las Villas, y un guiño a la capital, que celebra el 1.200 aniversario de su capitalidad a través de la recreación de los antiguos palacios islámicos que coronaron el cerro de Santa Catalina.

En definitiva, como ha subrayado Latorre, "se trata de un Belén que es mucho más que una obra artística: es un homenaje a Jaén, a su patrimonio, a sus tradiciones y a sus gentes". Este Belén se une a la iluminación de Navidad del Palacio Provincial y del resto de los edificios de la Diputación que, desde el pasado jueves, "contribuyen a dinamizar el casco histórico y hacer aún más atractivo el centro de la capital jiennense en estas fechas, apoyando así al comercio local y a los establecimientos de hostelería".

Junto a Latorre, en este acto inaugural han participado también el presidente de la Asociación de Belenistas, Jesús Pegalajar, que ha valorado la recuperación desde hace tres años de esta tradición con un Belén que "cada año va cambiando y que en las ediciones previas fue visto por miles de personas"; y el provicario de la Diócesis de Jaén, José Antonio Sánchez, quien ha bendecido el Belén y ha felicitado a los artistas que lo han diseñado.