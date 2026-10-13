La Diputación de Jaén informa en Mengíbar sobre el programa 'Conecta' para prevenir la soledad no deseada

Jornada sobre el programa 'Conecta' en Mengíbar - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha informado en Mengíbar (Jaén) sobre el programa 'Conecta' para prevenir la soledad no deseada. Ha sido la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, la encargada de hacerlo junto al alcalde de esta localidad, Juan Bravo.

En el marco de una jornada, Medina ha dado a conocer los objetivos que persigue esta iniciativa orientada a prevenir la soledad no deseada entre la población jiennense. Durante su intervención, la responsable de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud ha señalado que, según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, "este fenómeno no está asociado exclusivamente a una etapa concreta de la vida, aunque su incidencia es mayor entre las personas mayores".

En este sentido, Medina ha añadido que "una de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada". De igual forma, la responsable provincial ha subrayado que la soledad no deseada "no es una realidad exclusiva de las personas mayores, sino que también afecta a la población joven, entre la que alcanza casi el 26 por ciento".

"Este fenómeno no entiende de edad, de sexo ni de circunstancias vitales, ya que puede aparecer en cualquier momento de la vida", ha remarcado la vicepresidenta cuarta de la Administración provincial, que también ha puesto en valor el papel de la sociedad "para hacer frente a esta realidad".

El programa marco de intervención comunitaria en soledad no deseada, denominado 'Conecta', engloba distintas actuaciones dirigidas a prevenir y combatir el aislamiento social entre la población jiennense y fomentar el envejecimiento activo.

Aunque está especialmente orientado a las personas mayores y dependientes, también contempla acciones dirigidas a otros colectivos. Las iniciativas se desarrollan a través de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la Administración provincial, en colaboración con los ayuntamientos y los colectivos sociales de la provincia de Jaén.