Diputación de Jaén e Instituto Cervantes traducen por primera vez la obra de Miguel Hernández al hindi y al bengalí

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, junto al presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén, a través de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, y el Instituto Cervantes han vuelto a unir esfuerzos para editar dos nuevos títulos de la colección 'Diálogos con Miguel Hernández': 'Miguel Hernández y Rabindranath Tagore. Palabras compartidas' y 'Miguel Hernández y José Carlos Becerra. Tres heridas (amor, muerte, vida)'. Estas publicaciones incorporan por primera vez textos del poeta al hindi y al bengalí, y han sido presentadas este viernes por los máximos responsables de ambas instituciones, Juan Latorre y Luis García Montero.

La edición de estas dos obras "pone a dialogar a Miguel Hernández con dos autores de renombre internacional", según ha enfatizado Latorre, pero además permite "algo inédito hasta ahora, como es que los versos hernandianos se traduzcan por primera vez al hindi y al bengalí, la lengua materna de Tagore, que son el tercer y el séptimo idioma más hablados en el planeta", como ha resaltado el presidente de la Administración provincial durante este acto celebrado en el Aula de Cultural del Palacio Provincial, según ha trasladado la Diputación en una nota.

La publicación 'Miguel Hernández y Rabindranath Tagore. Palabras compartidas' está escrita en cuatro idiomas, porque también aparecen los textos en español y en inglés, lo que, como ha remarcado Latorre, "ha supuesto un gran esfuerzo editorial por parte de la Fundación Legado Miguel Hernández y del Instituto Cervantes", a cuyo director le ha agradecido "su disposición para embarcarse en proyectos literarios vinculados con la provincia jiennense".

En este primer libro, Hernández comparte espacio con el primer autor no europeo en recibir el Premio Nobel de Literatura, con el que "tiene en común el tratamiento de los valores universales", según ha subrayado Juan Latorre, quien ha precisado que "aunque ambos autores presentan estilos y contenidos diferenciados, compartieron interés por reformar la sociedad de su tiempo, su pasión por la naturaleza y la vida en el campo, valoraron el lenguaje coloquial, cultivaron distintos géneros literarios y sus obras trascendieron fronteras desde lo local".

Por lo que respecta al libro 'Miguel Hernández-José Carlos Becerra. Tres heridas (amor, muerte, vida)', "supone un diálogo con uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX", ha apostillado Latorre, quien ha asegurado que "estamos ante dos antologías que vienen a hacer aún más universal la obra del poeta de Orihuela, hijo adoptivo de la provincia de Jaén, y que se enmarcan en la fructífera colaboración que mantenemos desde la Diputación de Jaén desde hace años con el Instituto Cervantes".

De hecho, estas publicaciones forman parte del protocolo que firmaron ambas instituciones en 2021 y que se renovó en 2025 y que hasta ahora había dado como fruto la edición de otros dos libros dentro de esta colección dedicados al filipino José Rizal y al peruano César Vallejo.

En este contexto, Latorre ha destacado que la cooperación de la Diputación con el Instituto Cervantes no se ha ceñido exclusivamente a estos volúmenes, sino que "también nos ha permitido llevar a cabo iniciativas tan importantes como la exposición 'A plena luz', que visitó más de una decena de importantes ciudades, entre las que se encontraban Nueva York, Chicago, París, Toulouse, Manchester o Manila, antes de recalar definitivamente en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén capital".

En este sentido, ha subrayado que para la Diputación de Jaén "colaborar con el Instituto Cervantes es una satisfacción y una garantía de éxito, que nos está posibilitando llevar a Jaén por todo el mundo siguiendo la estela de Miguel Hernández, además de proyectar universalmente valores tan importantes y tan necesarios en la actualidad como la igualdad, la dignidad, la libertad y la justicia social".

Con iniciativas como estas, Latorre ha incidido en que "seguimos cumpliendo los objetivos que se marcó la Diputación de Jaén cuando en 2013 adquirió el legado de Miguel Hernández: difundir su figura, su obra y sus valores, haciendo más universal si cabe al poeta del pueblo", una tarea en la que "ha sido fundamental la gran labor realizada por el Instituto de Estudios Giennenses, recuperando, clasificando, catalogando y digitalizando los más de 5.800 registros bibliográficos y cerca de 26.700 imágenes que componen su legado".

Por su parte, Luis García Montero --que ha intervenido tras la proyección de un vídeo del hispanista Aparajit Chattopadhyay, encargado de la traducción al bengalí de esta obra-- ha señalado que "para el Instituto Cervantes, la colaboración con instituciones que tienen una apuesta por la cultura es muy importante. Hemos tenido la suerte de colaborar en distintos aspectos con la Diputación de Jaén".

Sobre los libros presentados esta tarde, Montero ha apuntado que "tienen que ver con el diálogo, con la multiculturalidad, que en este momento es muy importante. Nos interesa divulgar la obra de Miguel Hernández de manera internacional, afianzar su presencia internacional y traer culturas internacionales a nuestra realidad".

Previamente a la presentación de estos dos libros, el presidente de la Diputación ha mostrado al director del Instituto Cervantes la Biblioteca Literaria Giennense que se encuentra en el Palacio Provincial, un espacio dedicado a las obras de autores jiennenses y de temas literarios vinculados con la provincia de Jaén en la que también hay un rincón dedicado a las obras de Miguel Hernández.