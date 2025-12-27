Diputación de Jaén invertirá más de 145.000 euros en la mejora de depósitos y redes de agua de Peal de Becerro

La Diputación Provincial de Jaén invertirá más de 145.000 euros en la mejora de los depósitos y de la red de abastecimiento de agua de Peal de Becerro. - DIPUTACIÓN JAÉN

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén invertirá más de 145.000 euros en la mejora de los depósitos y de la red de abastecimiento de agua de Peal de Becerro. Esta actuación se enmarca en la convocatoria de ayudas impulsada por la Administración provincial para "facilitar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la adecuación y modernización de sus infraestructuras hidráulicas".

En este sentido, la Diputación Provincial ha informado en una nota que el responsable del área de Infraestructuras Municipales, José Luis Hidalgo, ha destacado que el organismo ha puesto a disposición de los ayuntamientos cinco millones de euros para "la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios", una línea de ayudas cuyo objetivo es "colaborar con las administraciones locales para hacerlas más eficaces en la gestión de un bien tan preciado y limitado como es el agua", y para que estén "mejor preparadas ante los retos que plantea el cambio climático".

En el caso concreto de Peal de Becerro, el diputado de Servicios Municipales ha visitado la localidad junto al alcalde, David Rodríguez, para informar sobre los trabajos que se van a llevar a cabo. Estas actuaciones incluyen la adecuación de los depósitos municipales y la sustitución de la conducción que abastece a las aldeas de La Toya y Hornos de Peal. Además, "se instalarán caudalímetros y nuevos elementos tecnológicos que permitirán la detección inmediata de posibles averías o fugas", ha destacado.

Por otro lado, esta intervención ha puesto de manifiesto, "una vez más, que la Diputación está al lado de los ayuntamientos para colaborar en la mejora continua de la eficiencia hidráulica y de la salubridad del agua, garantizando el suministro que demanda la población y facilitando el control y la sectorización de los sistemas de abastecimiento", ha concluido el diputado de Servicios Municipales.