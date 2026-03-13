La Diputación de Jaén invierte casi millón de euros para evitar pérdidas en los sistemas de abastecimiento

TORREDELCAMPO (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén está invirtiendo cerca de un millón de euros para evitar pérdidas de agua en las redes de abastecimiento de agua en alta de los sistemas de La Loma, El Condado, El Rumblar y el Víboras-Quiebrajano.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha presentado en Torredelcampo este proyecto que ya está ejecutando y que permitirá optimizar la gestión de estos sistemas y mejorar el registro y control del caudal de agua en estos consorcios.

"Estamos hablando de un elemento, el agua, que es fundamental para el desarrollo de cualquier territorio", ha dicho Reyes, al tiempo que ha abogado en el contexto actual de cambio climático, por "hacer un gran esfuerzo para que el agua no se pierda", aunque actualmente los embalses de la provincia estén a casi del 87 por ciento de su capacidad.

Reyes ha puesto el acento en "la importante inversión" que la Diputación está realizando en este plan con el objetivo de "procurar que no se pierda agua en las tuberías por las que discurre".

En este acto, al que han asistido los alcaldes jiennenses de Torredelcampo, Torredonjimeno, y Jamilena --Javier Chica, Enrique Castro y Tomás Liébana, respectivamente-- el presidente de la Diputación ha detallado que con este plan se están instalando en estos sistemas cerca de 60 caudalímetros para minimizar las posibles pérdidas de agua, así como facilitar la rápida localización de problemas en las redes y optimizar la gestión, facilitando el registro y el control del caudal del agua.

"Con este proyecto se podrá controlar el nivel de los depósitos sin necesidad de desplazarse técnicamente y físicamente, y algo que es muy importante, la detección de fugas", ha detallado Reyes, que ha puesto en valor el trabajo que desempeñan los ayuntamientos en la renovación de las redes de abastecimiento y de saneamiento cada vez que se arreglan calles.

"No sirve de nada arreglar una calle si dentro de muy pocos días tienes que levantarla porque hay una rotura del saneamiento o del abastecimiento", ha afirmado el presidente. Por eso, este proyecto va a permitir ahorro para los ayuntamientos, no solamente en agua potable, sino también desde el punto de vista del tiempo de personas responsables del servicio que "no van a tener que desplazarse a los depósitos y podrán actuar de manera telemática".

Por su parte, el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, ha agradecido esta inversión de la Diputación, que "demuestra que se preocupa por los vecinos y vecinas de esta provincia, en este caso, para mejorar un servicio vital como es el agua, para que no se pierda ni una gota".

Este proyecto para el control de pérdidas en las redes de abastecimiento en alta en los sistemas de La Loma, El Condado, El Rumblar y el subsistema del Víboras, que cuenta con una inversión cercana al millón de euros, se suma a las actuaciones contempladas en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que movilizará más de 206 millones de euros, de los que la Diputación de Jaén aportará en torno a 90 millones de euros.