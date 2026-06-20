Diputación de Jaén invierte más de 3 millones en mejora de comunicaciones con Villanueva de la Reina y Lahiguera - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha invertido más de 3 millones de euros en la mejora de las carreteras que comunican a los municipios de Villanueva de la Reina y de Lahiguera con el resto de la comarca de La Campiña y la provincia de Jaén.

Así lo ha señalado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que ha visitado los trabajos de mejora de la carretera JA-3409, que une estas localidades y que se vio afectada por el tren de borrascas del pasado invierno, según se recoge en una nota de la diputación.

"En esta carretera estamos ejecutando una actuación de mejora integral de la vía que une estos dos municipios, algo más de siete kilómetros, con una nueva capa de aglomerado, con obras de drenaje que van a proteger esta carretera y esa señalización vertical y captafaros que mejoran sustancialmente la seguridad de los que circulan por ella", según ha explicado.

Junto a este proyecto que se enmarca en el Plan de Infraestructura Viarias Provinciales de 2025, la Diputación de Jaén está realizando una obra de emergencia para paliar los daños ocasionados por fuertes lluvias caídas entre los meses de enero y febrero.

"Esta intervención consiste en la contención de esos deslizamientos de terreno que se han producido por las tormentas acaecidas en meses anteriores", ha explicado Agea, que ha apuntado que el montante total de estas dos actuaciones asciende a 1,9 millones de euros.

El diputado de Infraestructuras Municipales, que ha estado acompañado por el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves, y por la alcaldesa de Lahiguera, Inmaculada Morales, ha informado sobre otros proyectos que la Diputación de Jaén ejecuta o ejecutará próximamente en las carreteras de esta zona de la provincia.

"Estamos terminando ya la carretera que une Arjona con Lahiguera, que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros, y pronto vamos a comenzar también el acceso norte a la localidad de Lahiguera", según ha expuesto, y ha valorado la importancia de estas actuaciones, "no solo porque mejoran la comunicación de estos municipios, sino porque estamos interviniendo sobre ejes completos de comunicación. En este caso, se trata del eje que comienza en Arjona y finaliza en Mengíbar".

Por último, el diputado de Infraestructuras Municipales ha subrayado "la apuesta decidida de la diputación por los pequeños y medianos municipios, posibilitando que contemos con comunicaciones más seguras y estamos convencidos de que mejorarán también las oportunidades de nuestros pueblos".