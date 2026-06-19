La Diputación de Jaén lamenta la muerte de Eduardo Criado y destaca su trabajo por el desarrollo de la provincia

Archivo - Eduardo Criado en una imagen de archivo. - CÁMARA DE COMERCIO DE ANDÚJAR. - Archivo

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, Eduardo Criado, y ha destacado su "compromiso y dedicación para trabajar por el desarrollo socioeconómico" de su ciudad y de la provincia.

"Su labor al frente de la institución cameral durante tantos años ha sido fundamental para el fortalecimiento del tejido productivo de la ciudad de Andújar", ha afirmado este viernes en un comunicado.

Eduardo Criado, (Andújar, 1933) fue alcalde de Andújar entre 1973 y 1979 y diputado provincial. Ha dirigido la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de esta ciudad durante más de medio siglo y también ha desempeñado responsabilidades en Cámara de España como tesorero y en el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio como adjunto a la dirección.

Esta larga trayectoria, según ha recordado, le hizo merecedor de Medalla de Oro del Consejo Superior de Cámaras y la Cruz de Raimundo de Peñafort otorgada por el Ministerio de Justicia.

En 2024 recibió la distinción de la Bandera de Andalucía por su trayectoria al frente de la Cámara andujareña y en 2025 el Ayuntamiento le concedió el título de Hijo Predilecto de la ciudad.

"Muchas de las iniciativas económicas, comerciales y de promoción que se han llevado a cabo en las últimas décadas en Andújar llevan la firma de Eduardo Criado, una persona comprometida con el sector empresarial pero también con el progreso social", ha valorado Latorre.

En este sentido, se ha referido a algunos de los proyectos impulsados por la Cámara de Andújar en los que la Administración provincial ha venido colaborando como Andújar Flamenca, la Feria de Artesanía Creado en Andújar o el proyecto PotencIA, entre otros.