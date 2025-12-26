La Diputación de Jaén licita la primera fase del nuevo proyecto museográfico del Centro Cultural Baños Árabes

Archivo - Baños Árabes de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha licitado la primera fase del nuevo proyecto museográfico del Centro Cultural Baños Árabes, de la capital. Ubicado en el Palacio de Villardompardo, alberga los baños árabes del siglo XI, el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Internacional de Arte Naïf Manuel Moral.

"Se trata de una actuación estratégica con la que queremos renovar y actualizar la experiencia de visita a este centro cultural, mejorando los espacios de recepción, los recorridos y especialmente la musealización de los propios baños árabes, siempre desde el máximo respeto a un bien de interés cultural que es único", ha explicado este viernes en una nota la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

Para ello, la nueva museografía busca "incorporar criterios contemporáneos de accesibilidad, claridad expositiva y un uso responsable de la tecnología, con la incorporación de nuevos recursos audiovisuales, una señalética más intuitiva y la mejora integral de la iluminación y de la interpretación del conjunto".

Colomo ha detallado que el proyecto museográfico de este centro cultural se irá completando por fases "y forma parte de una estrategia global de modernización de este espacio en la que ya estamos trabajando".

En concreto, la licitación actual, a la que empresas especializadas en museografía y diseño expositivo pueden presentar sus respectivas ofertas hasta el próximo 13 de enero, corresponde a una primera fase del proyecto global de museografía que se va a llevar a cabo en este centro cultural.

Esta primera fase, a la que se destinarán 350.000 euros, se centrará, en primer lugar, en la renovación completa del espacio de recepción de este centro, con un nuevo mostrador, zonas de información y tienda, entre otros elementos.

También supondrá la habilitación de una nueva zona de introducción al contenido de este espacio museístico, donde se informará al visitante sobre las colecciones que alberga a través de grandes soportes audiovisuales.

Igualmente, se reordenarán los recorridos de la visita turística, se implementará un nuevo sistema de señalética y se mejorará la iluminación museográfica, así como la accesibilidad. Además, se musealizará la zona que alberga los baños árabes del siglo XI mediante recursos audiovisuales, gráficos y digitales, entre otras actuaciones.

"Con este nuevo proyecto, reafirmamos nuestro compromiso con la protección, la difusión y la puesta en valor de nuestro patrimonio, apostando por una museografía innovadora, accesible y respetuosa que sitúe al Centro Cultural Baños Árabes como un referente cultural y turístico del siglo XXI", ha concluido Colomo.