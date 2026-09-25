La Diputación de Jaén llevará al pleno la aprobación de obras de emergencia, agua y viarias por valor de 1,6 millones

Pilar Parra presentando los asuntos que irán al próximo pleno - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén celebrará el próximo martes, 29 de septiembre, el primer pleno después del periodo vacacional, en el que se debatirán una serie de inversiones por un valor superior a los 1,6 millones de euros en obras de emergencia, en infraestructuras hidráulicas, viarias y también el apoyo a dos iniciativas promovidas por entidades sociales de la provincia.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, durante su comparecencia para explicar cuáles son los principales puntos del orden del día incluidos en la sesión plenaria del 29 de septiembre.

"Después de liquidar la cuenta general y llevarla también a pleno, vamos a volver a tener recursos económicos para, de manera extraordinaria, dedicarlos a ayuntamientos", ha puntualizado Parra.

Así, la vicepresidenta primera ha señalado que se va a conceder una ayuda extraordinaria y nominativa de 480.000 euros al Ayuntamiento de Sabiote para que "acometa una serie de actuaciones de emergencia tanto en el propio recinto del castillo, en la muralla sureste y, al mismo tiempo, en la puerta del Tejar y en las calles subyacentes, sobre todo en materia de electrificación y de canalizaciones".

Otra obra de urgencia que se podrá realizar será el arreglo del castillo de Villardompardo, que "presenta una serie de grietas tanto en la torre como en la muralla norte", según ha expuesto Pilar Parra. Para ello se le otorgará una ayuda de 50.000 euros, cantidad que también se concederá al Ayuntamiento de Lahiguera "para convertir un espacio degradado en un aparcamiento en superficie y en un equipamiento infantil".

Además de estas intervenciones, la responsable económica de la Diputación ha adelantado que en el próximo pleno también se va a plantear dar luz verde a "partidas importantes y necesarias dirigidas a obras hidráulicas".

Sobre este particular, Parra ha apuntado que la Diputación está llevando a cabo un Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas para "garantizar el abastecimiento en muchos municipios de la provincia que incluye la conexión del sistema de la Loma con Sierra Mágina, y en esta zona hay una pedanía de Úbeda, El Donadío, que realmente necesita una actuación urgente porque tiene problemas de calcificaciones".

"Estos problemas de cal están generando que no pueda llegar el abastecimiento en la cantidad y calidad necesaria", ha apuntado la vicepresidenta primera, quien ha precisado que van a hacer una aportación de 630.000 euros para llevar a cabo esta conexión.

Otra de las actuaciones para las que se aprobará financiación en el próximo pleno está ligada a una infraestructura viaria, en concreto a la carretera JV-3200 que conecta Jaén con La Guardia y que pertenece a la Diputación.

En relación a esta actuación, Pila Parra ha precisado que "afecta al acceso a Entrecaminos, una zona residencial bastante populosa". En concreto, la intervención prevista se realizará en el punto kilométrico 3,3, donde actualmente existe una intersección en forma de T, pero dado el tráfico que soporta y también el paso de autobuses, "sería necesario mejorar la circulación en esta zona". Para ello, como ha apuntado se va construirá una glorieta que facilitará el acceso a Entrecaminos con una inversión de 337.000 euros.

Por último, Pilar Parra ha detallado dos iniciativas más de carácter social que también se abordarán en el pleno de la Diputación del 29 de septiembre. Una está vinculada a la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer de Cazorla, que necesita un vehículo adaptado que tiene una valoración de 47.000 euros.

"Los ayuntamientos de esta comarca y la propia asociación nos han pedido ayuda para adquirirlo y vamos a aportar 30.000 euros, de modo que el resto del dinero lo pongan los consistorios de esta zona que así lo decidan", ha explicado Parra.

La otra propuesta beneficiará a Cruz Roja "para que lleve a cabo un plan de inclusión, un plan de empleo para personas que tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo", según ha remarcado Parra. En total, la Diputación Provincial destinará 45.000 euros para que se lleven a cabo acciones formativas que puedan favorecer la inserción de estos colectivos en el mercado laboral.

Finalmente, otro de los puntos que se abordarán en el pleno es la renovación de la delegación que hace el Ayuntamiento de Linares en la Diputación para que le gestione sus tributos municipales. "Todo el grueso de sus impuestos, excepto las multas, lo va a delegar de nuevo el Ayuntamiento linarense en la Diputación Provincial", ha concluido la responsable económica de esta institución.