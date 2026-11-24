JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha mostrado su "absoluta repulsa" a la violencia machista, al tiempo que ha señalado la importancia de hablar de su existencia y considerarla como un problema social para avanzar en la protección de las mujeres.

Así lo ha indicado el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, en el acto institucional celebrado este martes hoy con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

"Queremos recordar a las víctimas, mostrar nuestro apoyo y solidaridad a sus familiares y expresar de forma contundente nuestra más absoluta condena como sociedad a la violencia machista", ha afirmado en esta cita, que ha contado con otros miembros de la Corporación provincial y representantes de otras administraciones y entidades.

Latorre ha remarcado la importancia de hablar de la existencia de esta violencia y considerarla un problema social para avanzar en la protección de las mujeres. "Si negamos su existencia, si contribuimos a hacerla invisible, estamos ayudando a justificarla y a que los agresores se sientan respaldados. Y esto es algo que como sociedad no podemos ni debemos permitir", ha asegurado.

En este sentido, ha puesto de relieve la necesidad de poner freno a todas aquellas actitudes o situaciones con las que se ejerce violencia hacia la mujer, como la violencia vicaria, que centra la campaña de sensibilización impulsada este año por las ocho diputaciones provinciales andaluzas con motivo de este 25-N.

Esta violencia "ejercida contra los hijos e hijas con el único fin de hacerles daños a las mujeres ha sido normalizada e invisibilizada, y para frenarla es necesario que la sociedad la reconozca, la detecte y el sistema actúe".

Solo en lo que va de año, han sido tres los menores de edad asesinados en España a manos de sus padres o de las parejas o exparejas de sus madres, una cifra que alcanza los 68 desde el año 2013. "Es una realidad absolutamente inasumible", ha apostillado.

Por su parte, la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha apelado a la responsabilidad de la sociedad ante esta realidad que "debe avergonzar" y que no se puede permitir.

Al respecto, ha denunciado que "las 47 mujeres asesinadas este año dejan un dato absolutamente inasumible", de manera que con este 25 de noviembre se pone sobre la mesa "el derecho a la vida, que es el derecho fundamental que desgraciadamente se está viendo cómo se vulnera sin que las víctimas de violencia de género disminuyan, sino todo lo contrario".

"Ante los que piensan que nos van a amedrentar, ante los que piensan que recortando recursos nos vamos a callar, aquí estamos para seguir defendiendo a las mujeres, poniendo el acento en lo que significa la igualdad entre hombres y mujeres", ha subrayado Medina.

Por último, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha lamentado que "muchos jóvenes siguen negando la violencia de género y las políticas de igualdad". "Lo estamos viendo estos días en centros educativos en los que estamos llevando a cabo un cine fórum de la Diputación y por eso es clave que sigamos visibilizando y educando a la población sobre esta violencia ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo", ha comentado.

CAMPAÑA

'Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria, la cara invisible de la violencia machista' es el lema de la campaña y las distintas actividades impulsadas por las distintas diputaciones provinciales andaluzas, así como del manifiesto con motivo de este 25-N consensuado por las mismas.

Alumnas y alumnos del Instituto de Educación Secundaria Fuente de la Peña de Jaén han sido los encargados de dar lectura a este documento y de realizar una escenificación artística sobre violencia de género en el marco de este acto. Además, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas y se ha realizado una ofrenda floral.