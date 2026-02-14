La Diputación de Jaén participa en los actos conmemorativos del 25º aniversario de la Asociación Abriendo Camino

25º Aniversario De La Asociación Abriendo Camino. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado en los actos conmemorativos del 25º aniversario de la Asociación Abriendo Camino, entidad que presta servicios a personas con discapacidad y a sus familias de Mengíbar y de los municipios cercanos.

En una nota, Reyes ha destacado la labor que desempeña la asociación y ha mostrado el apoyo de la Diputación en los diversos proyectos que desarrollan y que inciden en la integración y la inclusión social.

"Abriendo Camino se ha consolidado como una asociación referente de nuestra provincia, gracias, fundamentalmente, al esfuerzo y el compromiso de aquellas familias que solo pretendían que sus hijos e hijas recibieran los tratamientos especializados que necesitaban. Aquel proyecto colectivo fue sumando voluntades, entre ellas, la del Ayuntamiento de Mengíbar, hasta ser hoy la asociación referente que es", ha reconocido el presidente de la Administración provincial, que ha puesto el foco en los servicios que prestan y los programas culturales, educativos y de promoción de la autonomía personal que llevan a cabo.

De estas prestaciones, Reyes ha subrayado los dos proyectos estrella de Abriendo Camino, el Servicio de Atención Temprana para menores de seis años y la Casa Tutelada 'Un lugar para soñar', un proyecto pensado para que personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan convivir, desarrollarse y alcanzar mayor independencia, siempre con los apoyos necesarios según sus necesidades.

El presidente de la Diputación ha puesto de manifiesto que "las asociaciones llegáis donde las administraciones públicas, muchas veces, no podemos. Y lo hacéis porque os mueve algo tan grande e imparable como querer ayudar a los demás".

En este sentido, Reyes ha animado "a seguir en ese nuevo desafío que tenéis por delante que es la creación de una red de voluntariado. Porque la suma de esfuerzos permitirá mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sensibilizar a nuestros vecinos y vecinas, y construir una sociedad más inclusiva, o lo que es lo mismo, una sociedad más justa".

Por último, el presidente de la Administración provincial ha ofrecido el apoyo y la colaboración de la Diputación "como venimos haciendo en las últimas dos décadas" y ha recordado la "apuesta por las políticas sociales, que son una prioridad en nuestros presupuestos. En este 2026 dedicamos más de 121 millones de euros porque entendemos que para el avance de cualquier sociedad, no se puede dejar a nadie atrás".