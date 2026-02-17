La Diputación de Jaén pone en marcha la Escuela de Pastores para favorecer el relevo generacional en el sector ganadero

Isabel Uceda, Juan Latorre y Javier Perales en la presentación de la Escuela de Pastores. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha puesto en marcha la Escuela de Pastores, una iniciativa que busca favorecer el relevo generacional en el sector ganadero de la provincia.

Ha sido creada a través del Centro de Innovación Territorial (CIT), ubicado en Beas de Segura y promovido por la Administración provincial con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado por el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, y la de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha presentado esta escuela, que se enmarca en el "apoyo permanente" de la Diputación a la ganadería jiennense.

"Pretende facilitar que se pueda hacer ese relevo generacional tan ansiado en el sector, a través de distintos cursos de formación, que van a comenzar el próximo 16 de marzo y, con ello, favorecer que este sector siga avanzando, que no vaya hacia el abandono, sino todo lo contrario, que continúe generando riqueza y empleo en el territorio, especialmente en el medio rural", ha destacado.

En esta línea, Latorre ha aludido a "la contribución de la actividad ganadera tanto para el mantenimiento de la población en estos municipios como para la conservación de los montes y la biodiversidad, así como para la producción de alimentos de calidad, como el cordero segureño". De ahí que haya señalado la importancia de poner en marcha medidas que favorezcan el fomento de esta actividad y garanticen su viabilidad económica.

"Con la creación de esta escuela de pastores se pretenda contribuir a impulsar la formación de nuevos profesionales de la ganadería extensiva y, especialmente, hacerlo compatible con la conciliación familiar y laboral", ha manifestado.

Para ello, tiene ya una plataforma virtual, a la que se puede acceder de forma gratuita desde la web del Centro de Innovación Territorial -- https://cit.dipujaen.es/-- Ofrece ya varios cursos de formación, tanto para profesionales de la ganadería como para personas jóvenes que pueden estar interesadas en esta actividad como salida profesional.

A partir de este miércoles, estarán abiertas las inscripciones en las primeras acciones formativas de esta escuela de pastores, que empezarán el próximo 16 de marzo y cuyos contenidos versarán sobre la higiene, salud y bienestar animal del ganado extensivo en la provincia y sobre la gestión de este tipo de ganadería.

A estos cursos, que se realizarán 'on line', se irán sumando progresivamente en esta plataforma nuevos contenidos adaptados a las necesidades del sector. Se complementarán con actividades prácticas en explotaciones ganaderas, así como con la creación de una bolsa de empleo para favorecer el relevo generacional y facilitar sustituciones de los profesionales que trabajan en explotaciones ganaderas.

"La creación de esta escuela de pastores se une a la gran cantidad de apoyo y de ayudas que la Diputación Provincial de Jaén lleva prestando al sector ganadero desde el año 2012", ha valorado el vicepresidente, quien ha precisado que a ello se han destinado más de 3,4 millones de euros.