La Diputación de Jaén pone en marcha una nueva campaña de concienciación ciudadana sobre el acoso sexual

Presentación de la campaña 'Aire fresco y sin acoso'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha puesto en marcha una nueva campaña para concienciar a la ciudadanía sobre el acoso sexual, coincidiendo con la celebración de las fiestas locales estivales en los distintos municipios de la provincia.

Bajo el lema 'Aire fresco y sin acoso', la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, acompañada de la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha presentado este miércoles esta iniciativa.

Con ella, la Administración provincial "incide en la necesidad de seguir impulsando acciones de sensibilización hasta lograr que las mujeres se sientan tan libres y seguras como los hombres en estas jornadas festivas libres de violencia y de acoso".

En esta línea, Ruiz ha recordado que, según Naciones Unidas, "una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida, mientras que más de 260 millones han padecido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja".

Asimismo, ha señalado que en 2025 se atendió en la provincia de Jaén a 63 mujeres víctimas de violencia sexual, de las que el 42 por ciento eran nuevas usuarias. "Los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 18,4 por ciento en la provincia de Jaén durante el último año", ha añadido.

En este contexto, la responsable del área de Igualdad y Juventud ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de los 97 municipios jiennenses para "seguir construyendo espacios seguros y libres de violencia".

Al respecto, ha instado a quienes sean testigos de situaciones de acoso o violencia sexual "a prestar apoyo a las mujeres que las sufren, a actuar de forma inmediata y a denunciar estos hechos para contribuir a su erradicación".

La Diputación ha editado abanicos con el lema de esta campaña, que se distribuirán en los 97 municipios de Jaén en colaboración con los ayuntamientos. Asimismo, este año se ha incorporado portavasos como nuevo material de sensibilización de esta iniciativa, que también se difundirá a través de las redes sociales de la Administración provincial.

"La solución pasa por la educación y la sensibilización", ha asegurado Ruiz, quien ha subrayado la necesidad de que "instituciones y ciudadanía trabajen de forma conjunta en este tipo de campañas para avanzar hacia una sociedad en la que las mujeres puedan sentirse plenamente libres".