La Diputación de Jaén recuerda el aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández con un recorrido poético

Colocación de la placa en memoria de Miguel Hernández, en Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén y la Fundación Legado Literario Miguel Hernández han organizado este sábado, con motivo de la conmemoración del 84º aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández, un recorrido poético por el casco histórico de la capital jiennense.

Según ha informado la Diputación en una nota emitida a los medios, se trata de la tercera edición de una actividad que, como ha explicado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, "se realiza en colaboración con cinco colectivos de poesía y con poetas locales, que han puesto voz a versos de este autor en distintos espacios emblemáticos de la ciudad".

Esta iniciativa se ha desarrollado después de descubrir una placa conmemorativa dedicada al escritor alicantino en la Plaza de los Naranjos. Durante el acto se ha leído la moción aprobada en el Ayuntamiento jiennense para colocar esta placa, en la que se recuerda la figura de Miguel Hernández como "un poeta universal cuya voz perdura", que vivió en Jaén en 1937, tiempo escribió el poema 'Aceituneros', más conocido como 'Andaluces de Jaén', cuya letra forma parte del himno oficial de la provincia.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha agradecido que la Diputación a través de la Fundación Miguel Hernández se hace para salvaguardar su legado y ha centrado su intervención en la importancia de dar visibilidad al poeta en su paso vital por Jaén y de cumplir con un mandato plenario con el acuerdo de toda la Corporación.

Millán ha señalado que Hernández y su poesía sigue más vigente que nunca en un momento convulso por las guerras "ante el silencio cómplice" de muchos gobernantes. "Esta plaza es un gesto colectivo, de reconocimiento, de gratitud a la cultura y hacia quienes como Miguel Hernández dejaron una huella más duradera que el tiempo", ha concluido.

En el marco de esta actividad, Lola Fontecha, de Oliversando, ha recitado el poema 'El último rincón', donde Miguel Hernández alude a naranjos y olivos; África Colomo ha explicado el III Recorrido Poético 'Paseando la voz de Miguel Hernández por Jaén'; y Marta Torres ha dado lectura al manifiesto de este año. Este evento, que también ha incluido la actuación musical del cantautor Francis, se ha desarrollado de forma previa al recorrido poético, que ha comenzado en la misma Plaza de los Naranjos con el recital del grupo Poetry Slam Jaén.

Este itinerario poético ha proseguido por el refugio antiaéreo de la Plaza de Santiago, entre los barrios de San Juan y La Merced; la Sala Miguel Hernández, en el Centro Cultural Baños Árabes; y ha finalizado en el Antiguo Hospital San Juan de Dios, lugar donde se custodia el legado del poeta. Los colectivos que han tomado parte en esta iniciativa han sido Oliversando, El desván de las letras, Café de palabras, El Rincón del Poeta y Slam Poetry.