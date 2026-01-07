La Diputación de Jaén refuerza el firme de la carretera que conecta Santiago de Calatrava con la provincia de Córdoba

Visita a las obras en la carretera JA-4312. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SANTIAGO DE CALATRAVA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén invierte cerca de 800.000 euros en la mejora de la carretera JA-4312 que conecta Santiago de Calatrava hasta el límite de la provincia jiennense con Córdoba.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, junto a la alcaldesa del municipio, Rocío Zamora, ha visitado las obras que se ejecutan para el refuerzo del firme en la totalidad de esta vía de 7,1 kilómetros de longitud, según ha informado este miércoles la Administración provincial.

El proyecto está incluido en el Plan Accede. "Va a suponer una financiación extraordinaria en los años 2025 y 2026 con un montante total de 48 millones de euros con el objetivo de mejorar las comunicaciones que unen nuestros pueblos de tal forma que el 75% de la red de carreteras de la Diputación Provincial esté a finales de este año en perfectas condiciones", ha destacado Agea.

Con respecto al proyecto que se lleva a cabo en la carretera que une Santiago de Calatrava con la provincia de Córdoba, el diputado ha detallado que esta actuación va a dotar de "mayor seguridad a una vía muy importante para esta comarca".

En concreto, se acomete el refuerzo del firme con una nueva capa de aglomerado asfáltico, así como la mejora del drenaje, la adecuación de los accesos públicos existentes y la renovación de la señalización vertical y horizontal.

"Una actuación más que viene a ratificar el objetivo claro que tiene esta Diputación de mejorar sus carreteras, teniendo muy presente que si mejoramos la seguridad de estas vías, estamos también mejorando el desarrollo, el progreso y la vida de las ciudadanas y los ciudadanos que viven en nuestros pueblos", ha subrayado el responsable de Infraestructuras Municipales.