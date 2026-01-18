La Diputación de Jaén refuerza las infraestructuras municipales y las comunicaciones de La Bobadilla

Actuaciones de la Diputación de Jaén en infraestructuras de la Bobadilla - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha invertido más de 1,5 millones de euros en la mejora de infraestructuras municipales, comunicaciones y equipamientos en la entidad local autónoma de La Bobadilla. Estas actuaciones han sido visitadas por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, acompañado por el alcalde de La Bobadilla, Manuel Latorre.

Según ha informado la institución provincial en una nota, entre las actuaciones financiadas por la Administración provincial se encuentran las obras ejecutadas en la Avenida de Andalucía y en la calle Llana, realizadas a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Con una inversión superior a los 72.000 euros, estos trabajos han permitido la renovación del acerado y el pavimento, así como la mejora de la red de abastecimiento de agua mediante la sustitución de las acometidas domiciliarias.

Durante la visita, Agea ha destacado que estas inversiones contribuyen a mejorar los servicios públicos y las infraestructuras de La Bobadilla, reforzando su modelo de crecimiento y su lucha contra la despoblación.

El diputado provincial también ha anunciado el próximo inicio de las obras de mejora de la carretera JA-4310, que conecta La Bobadilla con Noguerones. Esta actuación contará con un presupuesto cercano a los 655.000 euros y permitirá reparar el firme de más de 5,5 kilómetros de esta vía del término municipal de Alcaudete. Asimismo, ha avanzado que próximamente se presentará el proyecto de arreglo de la carretera JA-3304, principal acceso a esta entidad local autónoma.

Otra de las actuaciones visitadas ha sido la segunda fase del Centro Tecnológico de Innovación y Empleo Rural (Cetier 4.0), un proyecto financiado al 100 por cien por la Diputación Provincial de Jaén y que cuenta con un presupuesto total de 3,3 millones de euros, tal y como ha enmarcado la institución provincial.

Este centro, cuya primera fase se inauguró el pasado mes de octubre tras una inversión de 1,76 millones de euros, permitirá, según el Consistorio, la creación de unos 330 puestos de trabajo y se consolida como un referente para la generación de empleo y riqueza en la provincia.

Actualmente se ejecuta la construcción de un nuevo edificio de dos plantas, yuxtapuesto y comunicado con el inmueble existente, que contará con dos amplias zonas de trabajo.