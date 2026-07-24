La Diputación de Jaén solicita un préstamo de 51 millones para cumplir con las inversiones previstas este año

Imagen del último pleno ordinario antes de las vacaciones de verano - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha solicitado un préstamo de 51 millones de euros para poder cumplir con las inversiones previstas este año. Así se ha puesto de manifiesto en el pleno ordinario celebrado este viernes, el último antes de las vacaciones estivales.

Sobre este asunto, la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha explicado que en el presupuesto de este ejercicio hay contemplados 81 millones de euros en inversiones. "Para ejecutar estas obras vamos a financiar una parte con fondos propios, pero el resto lo haremos a través de un préstamo", ha dicho Parra.

Esta operación aumentará la deuda vigente de la Administración provincial hasta los 65 millones de euros, "que es una cifra muy baja porque en 2010 era de 120 millones de euros, con lo que prácticamente se ha reducido a la mitad en estos últimos 15 años".

La responsable económica de la Diputación ha desgranado algunas de las actuaciones que se acometerán este año con este presupuesto de inversiones. Así, ha citado los 2,3 millones de euros que se destinarán a la Guardia Civil, incluyendo las academias de Úbeda y Baeza; otros 20 millones para infraestructuras hidráulicas que tienen carácter urgente; o diez millones de euros para los ayuntamientos.

"También vamos a financiar otros diez millones del Plan Accede de carreteras y 775.000 euros dedicados a arreglos que, en función de los daños que se produjeron por la borrasca, vamos a reparar", ha añadido Parra, que también se ha referido a los 2,8 millones de euros para el PFEA destinado a los consistorios y otro millón más a vehículos para la recogida de biorresiduos.

Parra ha indicado que "hubo hasta diez ofertas de entidades bancarias" para conceder este préstamo a la Administración provincial, lo que a su juicio refleja que "la Diputación tiene una economía muy saneada".

En este punto, ha resaltado que después de ayudar a los ayuntamientos todos los años, de dedicar los remanentes a las necesidades que han ido surgiendo --desde el Covid a la crisis económica o ahora el tren de borrascas--, se ha conseguido que la deuda "baje prácticamente a la mitad".

Además de este asunto económico, el orden del día de este pleno ha contemplado igualmente la lectura de una declaración institucional en solidaridad con Venezuela por la catástrofe sufrida, para la que la Diputación ha hecho una aportación de 40.000 euros.

De igual forma, también se han aprobado 285.000 euros para resolver un problema con el aire acondicionado de la residencia López Barneo. "Se actuó inmediatamente y se pusieron temporalmente unas enfriadoras y ahora vamos a hacer posible que todo el sistema de climatización se renueve", ha subrayado la vicepresidenta primera.

En esta sesión plenaria también se ha llevado a cabo la liquidación del Consorcio para el Desarrollo de la provincia de Jaén, que como ha explicado Pilar Parra "ha dejado de tener sentido una vez que se creó la empresa pública destinada a la gestión de Ferias Jaén, porque es duplicar el modelo de gestión.

Por último, en este pleno de julio ha tomado posesión la nueva diputada del Partido Popular por el partido judicial de Martos, María Lucrecia Sánchez, en sustitución de María Jesús Arrabal.