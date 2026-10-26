La Diputación de Jaén se suma a un programa europeo para abordar la salud mental juvenil ante la crisis climática

Lanzamiento del nuevo proyecto europeo - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha participado en Tbilisi (Georgia) en el encuentro internacional de lanzamiento del nuevo proyecto europeo 'Erasmus+ KA220-YOU Climate and Mental Health'. Esta iniciativa tiene como objetivo principal abordar el impacto que la crisis climática y la incertidumbre ambiental están generando sobre el bienestar y la salud mental de los adolescentes y jóvenes, un fenómeno conocido como ecoansiedad.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, se ha desplazado hasta el país caucásico para asistir a la puesta en marcha de este proyecto. La iniciativa, que se desarrolla de la mano de la Asociación Europa 2020, ha logrado reunir a organizaciones procedentes de cinco países: Francia, Croacia, Italia, Georgia y España.

Durante la reunión de trabajo, los socios del proyecto han diseñado una serie de herramientas prácticas y formativas dirigidas a los profesionales que trabajan en materia de juventud.

El propósito de estos recursos es mejorar la capacidad de los técnicos para comprender la ecoansiedad, identificar de manera temprana sus manifestaciones entre la población joven y dotarles de metodologías adecuadas para intervenir en este ámbito.

La diputada de Igualdad y Juventud ha destacado la importancia de que la administración provincial esté presente en este tipo de foros internacionales. "Desde la Diputación seguimos apostando por conocer de primera mano nuevos proyectos europeos, por compartir experiencias y descubrir nuevas metodologías educativas, también de educación no formal y con formas diferentes de trabajar con nuestra juventud", ha señalado Ruiz.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el fin último de esta participación es la transferencia de conocimiento al territorio jiennense. "Lo hacemos con un objetivo claro: que todo ese conocimiento y ese aprendizaje lo podamos trasladar después a nuestros técnicos y técnicas de juventud", ha explicado.

De este modo, según ha concluido Ruiz, los profesionales de la provincia "podrán llegar con estas nuevas metodologías a todos los jóvenes de todos los municipios" de Jaén. "Creemos firmemente que la cooperación europea consiste también en aprender los unos de otros, en compartir experiencias, nuevas herramientas y también en encontrar nuevas formas de acompañar a la juventud de nuestra provincia", ha apostillado la diputada.