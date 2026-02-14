La Diputación de Jaén valora la acogida de las jornadas de puertas abiertas en la Iglesia de Santo Domingo

Jornadas de puertas abiertas en la Iglesia de Santo Domingo en Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, acompañado de la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha asistido junto al subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, y al alcalde de Jaén, Julio Millán, a la primera de las dos jornadas de puertas abiertas de la Iglesia de Santo Domingo.

En una nota, Reyes ha destacado el éxito de estas visitas guiadas, para las que se han agotado las más de 200 plazas disponibles y que han sido organizadas por la Administración provincial con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los avances en las obras de rehabilitación de este Bien de Interés Cultural (BIC) del casco histórico jiennense.

En la primera de estas jornadas han sido un centenar de personas las que han conocido el proyecto que está ejecutando la Diputación en esta iglesia a través de una inversión de tres millones de euros procedentes de los fondos NextGenerationEU del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España. Asimismo, la institución provincial ha anunciado que este domingo, se celebrará la segunda jornada de estas visitas guiadas, en la que tomarán parte otras 120 personas.

La buena acogida de estas jornadas de puertas abiertas, para las que se han recibido más de 770 inscripciones, muestra "el gran interés por parte de la sociedad jiennense en conocer qué es lo que se está haciendo en este espacio que lleva más de medio siglo cerrado al público", ha señalado el máximo responsable de la Administración provincial, que asimismo ha puesto de relieve la labor que los trabajadores, técnicos y empresas están desarrollando "para la pronta recuperación de esta joya del patrimonio histórico de la capital, así como de los restos arqueológicos del antiguo Palacio Almohade ubicados en su interior".

En estas visitas guiadas, los asistentes han podido conocer de mano de expertos y técnicos las principales líneas de la intervención que se está realizando en este BIC, así como la museografía del proyecto de recuperación tanto de la iglesia como de los Palacios Islámicos, además de la arquitectura e historia de la Iglesia de Santa Catalina Mártir.

"Actuaciones que buscan, en primer lugar, la puesta en uso del edificio, en segundo lugar, que sea un espacio a disposición de la sociedad jiennense y también de todos aquellos que vengan a visitarnos a esta ciudad. Este espacio de la Diputación Provincial, junto con el Centro Cultural de los Baños Árabes y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, formará parte de la propuesta sociocultural que se ofrecerá a la ciudad de Jaén y al resto de la provincia para cualquier tipo de evento", ha explicado Reyes.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha mostrado su emoción "porque hoy nos estamos dando cuenta de que Jaén recupera una parte muy importante de su alma". "Hemos estado departiendo con muchos de los que se encuentran aquí y a todos prácticamente nos sucedía lo mismo. No conocíamos Santo Domingo pero nuestros padres y nuestros abuelos nos habían hablado de Santo Domingo", ha destacado.

Fernández ha puesto el acento en que esta actuación de recuperación y puesta en valor del patrimonio "es fruto de la apuesta por lo público y de la buena política, de la que ha hecho que el Gobierno de España pudiera traer fondos en el marco del Plan de Recuperación, y de la que ha desempeñado la Diputación Provincial, capaz de presentar un proyecto impresionante para la recuperación de Santo Domingo".

Por último, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha agradecido a la Diputación la ejecución de este proyecto "para recuperar un espacio que estuvo en riesgo de perderse nuevamente después de años de parálisis por parte de la Junta de Andalucía".

Respecto a las visitas guiadas, Millán las ha calificado como un acierto "porque se ofrece a colectivos sociales y vecinales que puedan conocer de primera mano todo este proceso". "Un edificio que se pondrá a disposición de toda la ciudadanía jiennense y que enriquecerá la vida social y cultural", ha descrito.

Entre las distintas actuaciones de restauración que se han ejecutado, la Diputación ha señalado que se encuentran las acometidas para la restauración de cúpulas, del fresco fundacional y de los motivos ornamentales de las capillas, así como la recuperación de los antiguos huecos cegados y de la traza de la antigua puerta principal de la iglesia.

También se han llevado a cabo trabajos como el revestimiento de muros interiores y exteriores, la integración de los restos arqueológicos del antiguo Palacio Almohade descubiertos por el equipo de arqueología de la Universidad de Jaén, la sustitución del forjado de madera del camarín y la ejecución de los muros de contención de la excavación arqueológica.

Entre las intervenciones pendientes, además de la instalación del suelo radiante, la Diputación está trabajando en el proyecto museográfico, que está dotado con 375.000 euros. Esta propuesta se articula en torno a tres áreas temáticas centradas en la historia de la ciudad de Jaén, el conjunto de edificios colindantes y la propia iglesia, con el fin de mostrar la evolución histórica y urbana de la capital desde sus orígenes hasta la actualidad, además de poner en valor el propio templo.