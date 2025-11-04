Diputación de Jaén valora la Biblioteca Literaria como "espacio para todos los autores" en la presentación de 'Victoria'

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha presentado en la tarde de este martes en la Biblioteca Literaria Giennense, que se encuentra en el Palacio Provincial el libro 'Victoria', la tercera novela del autor jiennense Hermenegildo Cruz. En este acto, en el que también ha participado el gerente del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Salvador Contreras, el máximo responsable de la Administración provincial ha reivindicado el éxito de "este espacio cultural, en el que tienen cabida todos los autores de la provincia de Jaén".

En este sentido, Reyes ha asegurado que "ese era el objetivo cuando creamos esta biblioteca y actualmente podemos decir que se ha cumplido con creces, porque este espacio se ha convertido en un santuario al que cada día peregrinan más escritores y colectivos jiennenses". Así, ha valorado que desde que se inauguró en marzo de 2024, "no ha dejado de crecer, de mantener una actividad constante, con visitas, consultas y presentaciones de libros".

Según ha detallado la institución provincial en una nota, desde la puesta en marcha de este enclave cultural, donde además se celebran distintas presentaciones y conferencias, se contabilizan alrededor 7.000 fondos. De igual forma, se han realizado más de 620 carnés y se han hecho casi mil préstamos en apenas un año y medio.

Todos estos datos, a juicio de Reyes, "hablan muy bien de este proyecto, que no es una biblioteca al uso, sino el resultado del empeño de la Diputación de Jaén por poner en valor la creación y el potencial literario de nuestros autores, y, en definitiva, es una demostración de nuestra apuesta por la cultura, que para nosotros no es un gasto sino una inversión".

Un sitio donde, según el presidente de la Diputación, "la literatura jiennense es la protagonista, en concreto la elaborada por autores de nuestra tierra y la que habla sobre ella, porque aquí hay obras de escritores de la provincia, pero también libros que han dado protagonismo a nuestra historia en sus narraciones".

Asimismo, la Diputación ha valorado que casi todos los días se celebran presentaciones de libros como el de esta tarde, 'Victoria', de Hermenegildo Cruz, la tercera publicación de este autor tras sus dos creaciones anteriores, tituladas '¡Viejos, los caminos!' y 'Honestos'.

En su última obra, Cruz cuenta la historia de Víctor, un niño con síndrome de Asperger no diagnosticado que vive su infancia en un pueblo de España en los últimos años de la dictadura. Un chico que padece la incomprensión de sus compañeros y que solo encuentra defensa en un amigo de clase más alta, Santiago, con el que pasados los años y tras emigrar a la capital, se vuelve a reencontrar por cuestiones de trabajo aunque en unas posiciones sociopolíticas enfrentadas. El desenlace de la trama genera que se precipiten los acontecimientos, en un final de la novela que recuerda la situación política actual.