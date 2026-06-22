La Diputación de Jaén valora la Red AN-MAR como espacio de cooperación entre gobiernos locales de Andalucía y Marruecos

Participantes en el VI Foro AN-MAR. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de la Diputación de Jaén y presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, ha destacado la importancia del municipalismo y la experiencia que representa la Red AN-MAR como espacio de cooperación entre gobiernos locales de Andalucía y Marruecos.

"Una experiencia para poner en contacto a municipios de ambas orillas para la cooperación, precisamente cuando se está poniendo en cuestión en determinados ámbitos", ha señalado este lunes durante la inauguración del VI Foro AN-MAR, que se celebra en Tánger.

Reyes ha participado en este acto junto al gobernador encargado Área de Cooperación y Documentación de la Dirección General de Colectividades Territoriales del Ministerio del Interior de Marruecos, Abdelouahhab El Jabri; el alcalde de Chefchaouen y presidente de la Federación AN-MAR, Mohamed Sefiani; el vicepresidente del Consejo Regional de Tánger-Tetuán-Alhucemas, Abdellatif Ghalbzouri; y el alcalde de Tánger, Mounir Lymouri, según ha informado la Diputación jiennense.

"En estos momentos, los organismos multilaterales se encuentran con dificultades para dar respuesta a las crisis actuales. Por eso, tenemos que seguir garantizando fondos y recursos para llevar a cabo las políticas públicas y los servicios a nivel local", ha defendido en su intervención.

El Pabellón de Artes y Cultura de Tánger, acoge este VI Foro AN-MAR. Un encuentro clave para las relaciones entre municipios de Andalucía y el norte de Marruecos, que se celebra en el marco del Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales.

En consonancia con su lema --'Cooperación Descentralizada Municipalista para unos territorios resilientes'--, el foro plantea consolidar un ecosistema transfronterizo estable que articule una gobernanza multinivel junto a otros actores de ambos territorios: actores sociales, empresariales o universitarios.

El Foro AN-MAR tiene en esta edición una amplia participación institucional de ambas orillas. Actualmente, la federación integra a más de 60 socios y colectividades locales del norte de Marruecos (regiones de Tánger-Tetuán-Alhucemas y La Oriental) junto a los ayuntamientos y diputaciones que forman parte del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

Junto a la representación institucional de la Diputación jiennense, con la presencia también de la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, han asistido alcaldes y concejales de los municipios de Jaén, Escañuela y Torreperogil.

MIRADA

El alcalde de la capital, Julio Millán, ha participado, en concreto, en la mesa redonda 'Diálogo institucional: política y acción. Cómo potenciar las alianzas entre Andalucía y Marruecos desde las colectividades locales y territoriales'.

Ha compartido este foro con Hanane Mabrouk, alcaldesa del Ayuntamiento de Youssefia; Asmae Berguita, representante del Consejo Regional de La Oriental; Juana Leal del Ojo, responsable de Fondos Europeos y Proyección de la Ciudad del Ayuntamiento de Sevilla, y Nassar Fakih Lanjri, vicepresidente del Ayuntamiento de Tetuán.

Millán, que ha asistido a este foro junto a la segunda teniente de alcalde, África Colomo, y la concejala de Cooperación al Desarrollo, Eva Funes, ha subrayado los valores que unen a Jaén con la cultura mediterránea, así como las grandes posibilidades de cooperación en lo tecnológico y en lo medioambiental.

"Estamos en un momento propicio para estrechar lazos entre los municipios de Marruecos y los de Andalucía y contamos con Famsi y Anmar como herramientas para ello", ha asegurado.

Al hilo, ha dicho que la interculturalidad y la vecindad entre territorios "ya es una realidad en Jaén, en ámbitos como el social o el educativo", si bien ha abogado por "llevarlo más allá, como por ejemplo a la cooperación empresarial y más allá, la educativa en colegios y en la universidad".

"Deberíamos mirarnos más de lo que hemos hecho hasta ahora. Es necesario conocerse y después reconocerse, porque a veces somos más dados a mirar a otros territorios como la UE y esa relación y esa cultura común es la que deberíamos trabajar", ha considerado.

El alcalde, además, se ha referido al momento en el que Jaén se encuentra, con un impulso notable de la universidad como epicentro de conocimiento, talento e investigación y el desarrollo de iniciativas de fomento de la tecnología.

Finalmente, ha expresdo el compromiso con la cooperación a través de Famsi y ha brindado el trabajo del Ayuntamiento para favorecer la implementación de iniciativas de codesarrollo que, por el modelo productivo de la propia provincia, tecnológico y ligado a la cultura común de lo agrícola con el olivar específicamente, ya une de forma singular a ambos territorios.

PROGRAMA

El programa del foro se ha estructurado en torno a la gobernanza multinivel y la resiliencia territorial a través de tres grandes ejes de debate: la diplomacia local, explorando alianzas de co-desarrollo en sectores estratégicos como la economía azul, la agroindustria y la transición climática.

Igualmente, se analiza la modernización de los instrumentos de cooperación para transitar de proyectos puntuales a un ecosistema estructural estable, buscando optimizar los servicios públicos básicos, generar empleo y retener el talento desde el propio territorio.

Por último, un panel de buenas prácticas se centrará en el intercambio de experiencias reales sobre presupuestos participativos con perspectiva de género, digitalización de la administración, liderazgo feminista en la gestión municipal y proyectos innovadores de migración laboral circular verde. Las conclusiones de la jornada servirán para trazar la hoja de ruta transfronteriza de los próximos años en alineación con la Agenda 2030.