La Diputación promueve el programa ‘Conecta’ para tratar y prevenir la soledad no deseada en Jaén

Presentación en Jaén del programa 'Conecta' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud ha presentado en la tarde de este martes en el Aula de Cultura de la Diputación una iniciativa para abordar y prevenir el problema de la soledad no deseada entre la población jiennense.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, se trata del programa marco de intervención comunitaria en soledad no deseada, que se ha denominado 'Conecta' y que está dirigido a abordar el aislamiento social y a fomentar el envejecimiento activo, por lo que está especialmente dirigido a personas mayores y dependientes, aunque no solo está destinado a estos colectivos, según ha matizado Medina.

En este sentido, ha apuntado que desde el Observatorio Estatal de Soledad no Deseada se indica que "estamos ante un problema importante "que afecta a uno de cada cinco españoles, pero además se pone de manifiesto que la soledad no deseada no solo se circunscribe a un determinado grupo de edad".

Ante esta realidad, la Administración provincial "va a abordar este asunto en el marco del programa de intervención comunitaria que llevamos a cabo en los municipios de menos de 20.000 habitantes".

Así, las acciones que se pondrán en marcha se implementarán a través de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación, que "son una pieza clave dentro de nuestro territorio*por la cercanía que tienen a los municipios, por estar pegados al territorio y a las personas usuarias que atienden, por lo que son los que mejor pueden detectar esas situaciones", según ha subrayado Francisca Medina.