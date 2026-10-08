Diputación traslada a alcaldes de El Condado (Jaén) las ayudas a jóvenes de esta comarca para comprar una vivienda

Reunión con alcaldes de El Condado para informarles sobre la convocatoria de ayudas - DIPUTACIÓN DE JAÉN

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha trasladado a alcaldes de El Condado la línea de ayudas dirigidas a jóvenes menores de 35 años de esta comarca y que les permitirán obtener hasta 10.000 euros para la adquisición de vivienda habitual. Esta línea de subvenciones, que se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia, está dotada con 300.000 euros.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, se ha desplazado hasta Navas de San Juan, uno de los ocho municipios de la comarca de El Condado, para informar sobre la convocatoria de ayudas que "permitirá que jóvenes de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar y Vilches tengan más fácil acceder a la compra de su vivienda habitual".

En la reunión que ha mantenido con alcaldes de El Condado, la diputada les ha trasladado las principales peculiaridades de estas ayudas que se pueden solicitar hasta el próximo 31 de diciembre, aunque esta convocatoria también tiene carácter retroactivo y se podrán incluir las adquisiciones de vivienda iniciadas a partir del pasado 1 de junio.

Esta medida, que forma parte de las iniciativas que se están poniendo en marcha desde el Centro de Innovación Territorial (CIT) promovido por la Diputación y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que previamente se ha desarrollado en la comarca de la Sierra de Segura, tiene como objetivo luchar contra la despoblación y favorecer la permanencia de los jóvenes en el territorio.

Las personas interesadas en solicitar estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, deberán tener como máximo 35 años y poseer nacionalidad española o tener autorización de estancia o residencia legal en España y no hallarse incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.

Además, no podrán ser propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España y el inmueble a adquirir deberá constituir la residencia habitual y permanente de las personas beneficiarias por un plazo mínimo de cinco años desde la fecha de su compra.

De igual forma, la vivienda adquirida deberá cumplir los siguientes requisitos: estar construida, hallarse en uno de los ocho municipios de la comarca de El Condado y no superar los 150.000 euros de precio, excluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición.

La cuantía de las subvenciones a otorgar consistirá en un porcentaje del diez por ciento de los primeros 100.000 euros subvencionables, formado por el precio de adquisición más los gastos de notaría y de inscripción en el Registro de la Propiedad, siendo la cuantía máxima a conceder de 10.000 euros por vivienda.