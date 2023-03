La directora de Andalucía Film Commission recibe en Jaén el premio Asecan-Josefina Molina

JAÉN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía-Asecan, en colaboración con la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, entrega este miércoles el Premio Asecan-Josefina Molina 2023 a la gestora cultural y directora de la Andalucía Film Commission, Piluca Querol.

Es responsable de esta entidad desde 1998 y forma parte de la junta directiva de la European Film Commission Network, de Spain Film Commision y de la junta directiva de la Academia de Cine de Andalucía, según ha informado la entidad.

Fruto de la colaboración entre Asecan y la citada muestra que organiza la Diputación Provincial de Jaén y dirige Enrique Iznaola, y coincidiendo con el cercano Día Internacional de la Mujer, el premio Asecan-Josefina Molina pretende poner en valor los trabajos de mujeres cineastas andaluzas en cualquiera de sus facetas, tanto artísticas como técnicas.

El galardón lleva el nombre de una de las "más preciadas directoras de cine", la cordobesa Josefina Molina, a la que Asecan "quiere rendir así un profundo reconocimiento tanto por su labor cinematográfica como por su activismo como mujer trabajadora y que recibió el Premio Asecan de Honor en 2016".

En sus labores como gestora responsable de la atracción de rodajes para Andalucía, Querol ha trabajado en multitud de proyectos y rodajes, entre los que cabe destacar 'The Crown', 'Assassin's Creed', 'Juego de Tronos T5'; 'The Rhythm Section', de Reed Morano; 'Exodus: Dioses y Reyes', de Ridley Scott, o 'Memories of the Alhambra', de Ahn Gil-Ho.

También ha trabajado en propuestas como 'Toro', de Kike Maillo; 'Alatriste', de Agustín Díaz Yanes; 'El reino de los cielos', de Ridley Scott; 'StarWars: Episodio II. El ataque de los clones', de George Lucas; 'Hable con ella', de Pedro Almodóvar; 'James Bond: Muere otro día', de Lee Tamahori, o 'Carmen', de Vicente Aranda.

A lo largo de su carrera, entre otras ocupaciones profesionales, Querol ha sido directora técnica del Festival de Cine Europeo de Sevilla durante cinco años. Igualmente, ha impartido conferencias y seminarios en diferentes foros, mercados y festivales en España y en diferentes países: Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Croacia, EEUU, Italia, Inglaterra y Alemania.

En el ámbito editorial, es coautora, junto a Carlos Rosado, del libro 'Cine y Turismo: Una nueva estrategia de promoción' (2006), traducido al inglés y presentado en el Marché du Film en Cannes. Ha sido coordinadora editorial de la 'I Guía del audiovisual de Andalucía, Producción de cine y televisión' (2002), 'I Guía de Producción de Spain FC, ICEX, Egeda y Fapae' (2003), 'Manual de buenas prácticas de rodaje, AFC 2005/2010' y las 'Rutas de cine: Alatriste, El camino de los ingleses, El corazón de la tierra, Entrelobos, Isla Mínima, Trilogía Sergio Leone'.

Como directora de la Andalucía Film Commission ha recibido diversas distinciones nacionales e internacionales por su labor de promoción de Andalucía y gestión, como 'Excelencia en la gestión' de los Premios Turismo 2015 de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Además, ha sido reconocida en los premios Historias de Luz (2014), Ideas con Alma: Andalucía Film Commission, por su contribución a la proyección internacional de Andalucía desde el sector audiovisual, por la Asociación de Empresarios, Profesionales y Autónomos de Osuna (2014), premio a AFC por su labor de difusión de Osuna.

A ellos se suman distinciones como los XIX Premios Asecan (2002) a la mejor labor de difusión del cine en Andalucía; en la Borsa Internationale del Cine Turismo de Ischia en Italia (2006), por el libro 'Cine y turismo, una nueva estrategia de promoción', escrito junto a Carlos Rosado.

El II Premio Spain Film Commission (2006) por La leyenda del tiempo, de Isaki Lacuesta; el III Premio Spain Film Commission (2007), Alatriste de Díaz Yanes, o el de la Association of Film Commissioners International (AFCI) por Mejor publicidad Internacional 1999 son otros de los galardones.

Junto a Querol, que recibe el Premio Asecan-Josefina Molina en un acto previsto en la tarde de este miércoles, han sido distinguidas la actriz Natalia de Molina, la directora de producción Manuela Ocón, la productora ejecutiva Sara Santaella, la montadora Mercedes Cantero, la actriz Kiti Mánver, la productora ejecutiva Marta Velasco, la directora de producción Belén Sánchez Peinado, la directora de arte Lala Obrero o la directora, ayudante de dirección, guionista y responsable de casting Laura Alvea.