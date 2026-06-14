Disputadas durante el fin de semana algunas de las finales de la Copa Diputación de Fútbol y Fútbol Sala en Jaén

Archivo - La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha asistido a lo largo de este fin de semana a algunas de las finales en las distintas categorías de la Copa Diputación de Fútbol y Fútbol Sala, que se han celebrado en el estadio de La Victoria, los campos de fútbol Sebastián Barajas y Antoñete y en el Palacio de Deportes Olivo Arena.

Tal y como ha precisado la institución provincial en una nota, en concreto, este domingo ha participado en la entrega de premios de los partidos de fútbol que han decidido los títulos en las categorías de prebenjamín fase plata, alevín fase oro y plata y juvenil fase oro. Así, en prebenjamín el Linares CF ha vencido al Alto Castillo; en alevín plata, el Úbeda Viva se ha impuesto al Club Deportivo Jaén 2021, mientras que en alevín oro el campeón ha sido el Linares CF al vencer al Deportivo Jaén. Por último, en la categoría juvenil el Real Jaén ha ganado en la final al Torreperogil.

De igual modo, Colomo estuvo este sábado presente en las finales de las categorías benjamín e infantil de fútbol sala. En la primera, el Atlético Mengíbar se impuso al Jaén FS, mientras que en infantil el Jaén FS superó al Maristas.