El documental 'Decían que aquí no había ná', sobre la gastronomía de Jaén, competirá en el Festival de Málaga

Cartel del documental 'Decían que aquí no había ná'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Decían que aquí no había ná', sobre la trasformación gastronómica y cultural de la provincia de Jaén, competirá en la sección oficial Cinema Cocina del 29 Festival de Málaga.

El largometraje, dirigido por Jorge Fernández Mayoral, aborda ese cambio a través de los cinco chefs reconocidos en la provincia con estrella Michelin, con textos del escritor ubetense Antonio Muñoz Molina y la participación de la compañía de danza contemporánea vilcheña Marcat Dance.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha felicitado al equipo del documental por su selección para participar en "este prestigioso festival", previsto en la ciudad malagueña del 6 al 15 de marzo.

"Supone una oportunidad para dar a conocer todo lo mucho y lo bueno que hay en nuestra provincia, a través del hilo conductor de la revolución gastronómica que ha experimentado nuestra tierra con los chefs reconocidos con la estrella Michelín y con tantos otros cocineros y cocineras que se extienden a lo largo y ancho de nuestra provincia y que demuestran que Jaén es un auténtico paraíso de la gastronomía", ha desatacado.

El documental, producido por La Caña Sisters con la colaboración de la productora Visual Comunicación y que cuenta con apoyo de la Diputación de Jaén y del Ayuntamiento de Jaén, se estrenará el 12 de marzo dentro de la sección oficial Concurso Cinema.

Parte de la Gala Michelín 2024, cuando el chef Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira de Baeza, subió a recoger su estrella Michelin con una camiseta en la que se podía leer la frase que da título a la película.

La cinta narra el cambio experimentado por la provincia a través de los cinco cocineros reconocidos con estrella Michelin que, "con su labor y dedicación, han logrado redefinir la identidad culinaria de su tierra": Pedro Sánchez, Juan Aceituno, Juanjo Mesa, Javier Jurado y Juan Carlos García. También aborda cuestiones como la identidad, el retorno, la migración, el relevo generación y el orgullo territorial.