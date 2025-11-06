Empresas de Jaén se dan a conocer en Asturias en el marco del Corredor Industrial Ruta de la Plata

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de empresas ubicadas en el Parque Científico-Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), y adheridas a la estrategia Jaén por Industria promovida por la Diputación de Jaén, ha participado en un encuentro con firmas del Parque Tecnológico de Asturias, en el marco del Corredor Industrial Ruta de la Plata impulsado por Jaén y Asturias.

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha explicado que se trata de una estrategia dirigida a "impulsar la cooperación, la innovación y la transferencia tecnológica entre ambos territorios, especialmente la que viene derivada del sector de la defensa".

Martínez se ha desplazado hasta la sede del Parque Tecnológico asturiano, ubicado en Llanera, para estar presente en este encuentro empresarial con el que se han identificado "oportunidades de colaboración en el ámbito de la defensa y de la innovación" y en el que también se ha buscado "reforzar el compromiso entre ambas regiones".

Esta actividad ha incluido la visita a las instalaciones del centro tecnológico Idonial, especializado en investigación y desarrollo para la industria de la defensa, y un encuentro de trabajo con representantes del HUB de Defensa de Asturias.

También en el marco de su visita a la región asturiana, la diputada de Fondos Europeos y Geolit ha participado en la Asamblea General de la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos de España (APTE), de la que forma parte Geolit y que se ha celebrado en Gijón.