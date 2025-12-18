Entregados los premios del IV Concurso 'Recorriendo los Caminos Naturales Vías Verdes de la provincia de Jaén'

Foto de familia de los ganadores - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Cultura del Palacio Provincial en la entrega de premios del IV Concurso 'Recorriendo los Caminos Naturales Vías Verdes de la provincia de Jaén', que ha organizado la Diputación con el fin de fomentar y dar a conocer los parajes y el patrimonio natural existente en los recorridos de estos caminos naturales.

A esta nueva edición se han presentado un total de 161 fotografías de 32 autores distintos, 70 imágenes más respecto al año pasado. La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha participado en la entrega.

Los ganadores en las cuatro categorías que conforma este certamen --dotado con 1.200 euros en premios-- han sido Antonio Francisco Vacas, en la categoría A-Paisajes por su fotografía 'Camino a las estrellas'; Jorge García, en la categoría B-Actividades por 'Geometría rural vía viva'; Juan Francisco Armenteros, en la categoría C-Biodiversidad y Geodiversidad por 'Lagarto de Jaén ocelado'; y José Antonio de Acuña, en la categoría D-Patrimonio Ferroviario por 'Salvando el desnivel'.

Con respecto a las menciones especiales, en categoría A han sido receptores de este reconocimiento Francisco Javier Caravaca e Ignacio Alcalá, en la categoría B han sido seleccionadas las imágenes pertenecientes a Tomás Navarro y José Jiménez; en la C, han conseguido este distintivo, Zulema María del Río y Juan Carlos Roa; y en el apartado D de este certamen, Juan Francisco Armenteros y Antonio Francisco Vacas.