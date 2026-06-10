Escolares de Jaén participan en un taller de bolos serranos en el Centro Cultural Baños Árabes

Taller de bolos serranos para escolares en el Centro Cultural Baños Árabes. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria de los colegios Santo Tomás, Santa Capilla de San Andrés y San Vicente de Paúl, de Jaén, han participado este miércoles en un taller práctico de bolos serranos celebrado en el Centro Cultural Baños Árabes.

La Diputación ha organizado esta actividad, que forma parte de la programación vinculada a la exposición 'Bolos Serranos, identidad y memoria', que acoge el Palacio de Villardompardo hasta el próximo 30 de agosto.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha dado la bienvenida al alumnado y al profesorado, que ha tenido la oportunidad de conocer tanto los distintos espacios que integran este centro cultural como los contenidos de la muestra dedicada a este juego tradicional.

La exposición ofrece un recorrido por la historia, el ámbito geográfico y las diferentes modalidades de los bolos serranos, así como por los espacios donde se practican y los valores sociales, culturales y simbólicos asociados a esta tradición.

El discurso expositivo de esta muestra combina fuentes documentales, material gráfico histórico procedente del Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa y del Archivo Municipal de Orcera, además de testimonios orales de personas que han contribuido a mantener viva esta práctica a lo largo de generaciones.

De igual forma, la muestra destaca la figura de Santiago González Santoro (Orcera, 1941-2003), que fue clave en el proceso de recuperación de los bolos serranos iniciado en la pasada década de los 60. Su legado continúa vigente a través del memorial que organiza anualmente la Diputación de Jaén en reconocimiento a su labor de conservación y difusión de este patrimonio cultural.