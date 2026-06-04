Escolares de Martos, Torres, Arjona y Mengíbar ganan el XXV Premio de Medio Ambiente de la Diputación de Jaén

Entrega de los galardones del XXV Premio de Medio Ambiente. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRES) -

Escolares de Martos, Torres, Arjona y Mengíbar (Jaén) han sido los ganadores del Premio de Medio Ambiente que organiza la Diputación y que este año ha conmemorado su vigésimo quinto aniversario.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado por el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, y la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha entregado estos galardones en un acto celebrado en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

En su intervención, ha señalado cómo este premio ha contribuido, a lo largo de sus 25 años de historia, "a concienciar sobre la importancia del cuidado del medioambiente", al tiempo que ha puesto de relieve cómo cada persona puede poner su granito de arena desde su respectivo ámbito para mejorar el entorno".

Desde su creación, han sido más de 8.200 escolares de más de 430 centros educativos, los que han participado en este certamen. En concreto, en esta edición, cuya temática ha estado dedicada a las energías renovables, ha contado con más de 570 estudiantes de once localidades entre las cuatro categorías, que reparten 24.000 euros en premios.

Los principales galardones de cada una de las modalidades constan de 3.000 euros para sufragar la estancia del equipo de trabajo ganador en un espacio educativo relacionado con la conservación de la naturaleza en la provincia o la realización de un taller medioambiental. Una cantidad que es de 2.000 euros para los ganadores de los segundos premios y de 1.000 para los accésits.

El vicepresidente primero ha valorado la calidad de los trabajos presentados, "con proyectos y propuestas tan interesantes para la mejora del medio ambiente como una casa solar interactiva, entre muchas otras". El alumnado participante ha diseñado iniciativas como una mini central hidroeléctrica, un parque eólico con aerogeneradores o un huerto sostenible y han realizado campañas divulgativas o investigaciones sobre cómo aprovechar mejor las energías renovables en sus respectivos municipios, entre otras actividades.

CATEGORÍAS

En la primera categoría de este concurso, dirigida a alumnado de primero a cuarto de Primaria y centros de Educación Especial, el primer premio ha recaído en escolares de segundo de Primaria del CEIP Virgen de la Villa de Martos. El segundo galardón ha sido para un grupo de tercero y cuarto de Primaria del CEIP San José de Calasanz, de Jaén. Asimismo, el jurado ha otorgado sendos accésits a escolares de cuarto de Primaria del CEIP de Nuestra Señora del Rosario, de Los Villares, y al CEIP Aznaitín, de Torres.

En la segunda categoría de este certamen, para quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de Secundaria, los ganadores han sido escolares de Secundaria del CEIP Aznaitín, ubicado en Torres. El segundo premio ha recaído en escolares de quinto y sexto de Primaria del CEIP Fernando Molina, de Albanchez de Mágina.

La tercera modalidad está dirigida a alumnado de ciclos formativos y de los cursos de tercero y cuarto de Educación Secundaria. Los ganadores han sido escolares de cuarto de la ESO del IES Ciudad de Arjona; mientras que el segundo galardón ha recaído en alumnado de tercero y cuarto de la ESO del colegio La Milagrosa, de Úbeda.

Además, se han otorgado sendos accésits a los trabajos presentados por escolares de cuarto de la ESO del IES Sierra de las Villas, de Villacarrillo, así como a alumnos del curso de FP de instalaciones Frigoríficas y climatización del Centro de Formación Profesional Nuevo, de Jaén.

Por último, en la categoría dirigida a los centros de Educación Permanente, los ganadores han sido alumnos del SEP Josefa Trujillo, de Mengíbar, mientras que el segundo premio ha sido para un grupo del SEP El Pilar, de Escañuela.

TRAYECTORIA

También en el marco de este acto, que ha contado con la actuación del ganador de la Voz Kids Lucas Paulano, se han entrega premios a la trayectoria medioambiental a los ayuntamientos de Alcaudete y de Mengíbar, así como a la Asociación Guardabosques de Jódar.

Igualmente, con motivo del 25º aniversario de este certamen se ha otorgado un reconocimiento a cerca de 80 centros educativos que han ganado estos premios en sus anteriores ediciones.

Latorre ha explicado que la convocatoria del Premio de Medio Ambiente forma parte de las "muchas iniciativas que impulsa la Diputación para mejorar el entorno y luchar contra el cambio climático". En este sentido, ha aludido a la ejecución en la actualidad de proyectos tan importante como Renaturavía, con tres millones de euros para renaturalizar la Vía Verde del Aceite.