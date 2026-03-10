La ETAP de Las Copas duplicará su capacidad en La Loma (Jaén) y Mágina (Jaén) tras una inversión de cinco millones

Presentación del proyecto de ampliación de la ETPA de Las Copas - DIPUTACIÓN DE JAÉN

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Las Copas, que abastece al Consorcio de La Loma de Úbeda (Jaén), duplicará su capacidad tras la inversión de cinco millones de euros del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Diputación de Jaén, dotado en su conjunto con 206 millones de euros.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha presentado junto al subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, el proyecto de ampliación de esta ETAP con el que se garantizará el suministro a distintos municipios de las comarcas jiennenses de La Loma y Sierra Mágina.

"En este momento ya está en licitación, por lo que esta actuación comenzará dentro de muy pocas semanas", ha dicho Latorre. Será un proyecto que mejorará el abastecimiento de agua a los habitantes de este sistema de La Loma, pero que también va a permitir conectar a otros municipios como Bedmar, Larva, Jimena, Albanchez de Mágina o Jódar.

Esta intervención va a incrementar la capacidad de tratamiento de la planta en 250 litros por segundo adicionales, alcanzando un total de 500 litros por segundo. "Si actualmente se está atendiendo a unos 98.000 habitantes aproximadamente, en el futuro pretendemos dar servicio a más de 138.000", ha detallado Latorre.

Para el vicepresidente primero de la Diputación, este Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas supone "pasar de las palabras a los hechos", con una inversión de 206 millones de euros que va a permitir "mejorar el abastecimiento a lo largo y ancho de nuestra provincia".

El plan va a beneficiar a más de 50 municipios y a más de 300.000 habitantes de nuestra provincia. En este sentido, Latorre ha agradecido al Gobierno de España "la disposición que ha tenido desde el primer momento para firmar este acuerdo, que es importantísimo para la provincia de Jaén". Asimismo, ha apuntado que la Diputación de Jaén ha hecho "un gran trabajo" en los últimos años en la redacción de proyectos, que se concreta en este nuevo plan.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha puesto el acento en la colaboración entre administraciones para hacer posible esta actuación.

Según Fernández, la coordinación entre la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, la Diputación de Jaén y los municipios implicados permite "anticiparse a los retos derivados del cambio climático, asegurar la resiliencia del sistema y garantizar que la población disponga de agua suficiente y de calidad en todo momento".

Fernández ha calificado la ampliación de la ETAP de Las Copas como un "proyecto estratégico", porque "refuerza los servicios esenciales de nuestra provincia, asegura la sostenibilidad del abastecimiento y contribuye al desarrollo económico y social de nuestros municipios".

Por último, la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha valorado esta actuación que responde a las necesidades del sistema de La Loma y se adelanta a retos futuros. "Sabemos que las infraestructuras hidráulicas no siempre se ven, no siempre lucen, pero son absolutamente esenciales", ha dicho Olivares.

El proyecto de ampliación de la ETAP de Las Copas forma parte del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas al que la Diputación de Jaén destinará 90 millones de euros entre los que se incluyen los 15,6 millones de euros que repercutirían en los ayuntamientos.

Junto a esta actuación, en el marco de este plan se encuentran otras que afectan directamente a las comarcas de La Loma y Sierra Mágina, como la conexión del Embalse del Tranco con la ETAP de Las Copas; la renovación de redes en alta del sistema de abastecimiento de La Loma; la construcción de una conducción que conecte el sistema de La Loma con el de Mágina; o la realización de obras urgentes en núcleos conectados a sistemas generales en Huelma y Campillo de Arenas.