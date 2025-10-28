Una exposición fotográfica muestra en Jaén la desigualdad que sufren mujeres y niñas en la India

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén de la Diputación acoge la exposición fotográfica 'Saris de seda, realidades desveladas' que refleja a través de 80 imágenes la desigualdad y la exclusión social que sufren mujeres y niñas en India.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en la inauguración de esta muestra que se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero y que forma parte de un proyecto didáctico coordinado por la Universidad de Jaén.

Colomo ha remarcado cómo esta muestra es una herramienta para concienciar a la sociedad sobre la realidad de mujeres y niñas indias "que es el reflejo de un sistema que tolera la injusticia".

Los artistas Alfonso Infantes, Julio Mesa, Carmen Molina y Carlos Peris son los autores de las fotografías que componen esta muestra, unas instantáneas que se complementan con textos elaborados por escritores de reconocido prestigio, integrantes de organizaciones no gubernamentales, artistas, cantautores, docentes, escolares de distintos centros educativos de la provincia jiennense o internos del Centro Penitenciario de Jaén.

Durante la permanencia de esta exposición en el Centro Cultural Baños Árabes, se llevarán a cabo otras actividades ligadas a la temática de esta muestra, como una mesa redonda y distintos talleres.

En la inauguración también han participado la concejala de Igualdad y Educación de Jaén, Eva Funes, la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad, Pilar Fernández, la responsable de este proyecto Mari Paz López-Peláez y la doctora Margarita García Carriazo.