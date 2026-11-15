El Factory del Automóvil de Jaén cierra con nuevo récord de participación y mejores resultados de visitantes y ventas

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JAÉN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Factory del Automóvil de Jaén ha cerrado este domingo las puertas de su XVI edición con un balance "muy satisfactorio" y unos resultados que mejoran "con creces" los registrados el pasado año.

La importante afluencia de público y el volumen de operaciones comerciales alcanzado durante las cuatro jornadas de celebración confirman el crecimiento de este encuentro y la confianza que el sector de la automoción sigue depositando en esta convocatoria organizada en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, según ha informado la Diputación provincial en una nota.

En el apartado comercial, la feria ha contabilizado 310 vehículos vendidos, una cifra que supera las aproximadamente 265 operaciones registradas en 2025. La organización ha destacado el "buen comportamiento comercial" de los concesionarios presentes y la repercusión positiva que tiene para el sector concentrar durante cuatro días una oferta tan amplia en un mismo recinto.

Además, --como viene sucediendo en anteriores ediciones-- a las operaciones cerradas durante la feria "habrá que sumar previsiblemente aquellas negociaciones iniciadas en Ifeja que puedan materializarse en los próximos días y semanas". Por lo que el impacto comercial del encuentro podría prolongarse más allá de su celebración.

En cuanto a la asistencia, el Factory ha recibido 5.800 visitantes, superando también los aproximadamente 4.200 contabilizados en la edición de 2025.

Este importante incremento confirma el atractivo de una feria que permite conocer, comparar y adquirir vehículos de diferentes marcas y segmentos en un único espacio, con la presencia directa de los principales concesionarios oficiales de la provincia.

En esta línea, el presidente de la Diputación de Jaén y de Ferias Jaén, Juan Latorre, ha mostrado su satisfacción por los resultados alcanzados y ha destacado que "el Factory vuelve a demostrar su capacidad para generar actividad económica, favorecer las oportunidades de negocio de nuestras empresas y acercar a los ciudadanos una oferta comercial amplia y competitiva".

Además, el presidente ha incidido en la dimensión alcanzada por el salón, que este año ha reunido 38 marcas comerciales representadas por 14 grupos concesionarios, alcanzando el 100% de ocupación de los 10.000 metros cuadrados de superficie expositiva disponibles en el pabellón interior, "convirtiéndose en las mejores cifras de participación de toda la trayectoria de esta feria".

De esta forma, los visitantes han podido conocer una oferta superior a los 350 modelos de vehículos nuevos, de kilómetro cero y seminuevos, con propuestas de diferentes segmentos, tecnologías y motorizaciones. Por tanto, una diversidad "especialmente relevante" en un momento de transformación del mercado automovilístico, marcado por el avance de la electrificación y la convivencia de distintas alternativas de movilidad.

Por último, con estos resultados, el Factory del Automóvil cierra una edición "especialmente positiva", en la que ha vuelto a crecer tanto en participación como en respuesta del público y actividad comercial.