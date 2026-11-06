La Feria de la Juventud de Mancha Real (Jaén) acoge medio centenar de estands y múltiples actividades

Inauguración de Fejuve 2026 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mancha Real acoge hasta este sábado la celebración de la XXIV Feria de la Juventud de Mancha Real (Fejuve 2026). Se trata de un evento que este año se desarrolla bajo el lema 'Dos días, mil planes y todo por descubrir' y que busca consolidarse como un espacio donde los jóvenes de la provincia de Jaén puedan compartir experiencias, divertirse y conocer nuevas oportunidades.

La diputada de Igualdad y Juventud de la Diputación de Jaén, María Dolores Ruiz, ha participado en el acto inaugural de la feria junto a la alcaldesa del municipio, María del Mar Dávila, y el delegado territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía en Jaén, Miguel Contreras, entre otras autoridades.

Durante la inauguración, Ruiz ha destacado que Fejuve "se ha convertido en un punto de encuentro para la juventud de toda nuestra provincia". Asimismo, ha explicado que el evento ofrece un espacio idóneo para que los jóvenes "no solo puedan divertirse, sino que también van a conocer nuevas oportunidades, compartir experiencias y mostrar todo el talento que tenemos en nuestra provincia".

La presente edición de la feria cuenta con la participación de 50 estands y ofrece una programación que incluye talleres, música, actividades deportivas y propuestas enfocadas en la formación y el emprendimiento.

En este sentido, la diputada provincial ha hecho hincapié en la importancia de que la juventud disponga de este tipo de espacios "donde puedan participar, encontrarse y también ser ellos y ellas las protagonistas".

Finalmente, Ruiz ha felicitado a todas las entidades, colectivos y personas que hacen posible la organización de la feria año tras año, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a asistir y disfrutar del evento.