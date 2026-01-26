El Festival Flamencos y Mestizos contará en Úbeda (Jaén) con la actuación de una quincena de artistas

Presentación en Úbeda del Festival Flamencos y Mestizos - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El Festival Flamencos y Mestizos contará este año con la presencia de una quincena de destacados artistas como José Mercé, Dorantes, Las Migas o Rancapino Chico, entre otros. Se trata de un evento que promueve el Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) junto a la Diputación de Jaén y que se desarrollará del 24 de abril al 10 de mayo en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha indicado que este certamen "es ya una cita ineludible en el calendario cultural no solo de nuestra provincia, sino también de Andalucía y a nivel nacional".

"Cada año cuenta con un gran cartel, compuesto por grandes artistas, consolidados y emergentes y presenta una programación cuidada, de calidad y original, con propuestas alternativas, además de que se celebra en un entorno excepcional, como es esta ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha dicho Reyes.

Por su parte, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que también ha asistido a la presentación, ha subrayado que este certamen es "una de las citas imprescindibles del calendario jondo" y "una de esas propuestas que hacen ciudad y que, al mismo tiempo, la trascienden".

En ese sentido, Del Pozo ha resaltado el compromiso de la Consejería de Cultura y Deporte con esta cita, "que va desde lo más puro a lo más mestizo, inundando los escenarios históricos de esta bellísima ciudad, que es también Patrimonio Mundial de la Unesco y de todos los andaluces".

Además, Reyes ha incidido en que este certamen es también una oportunidad para dar a conocer Úbeda a nivel turístico y para refrendar esta ciudad como "epicentro y referente de la cultura de nuestra provincia".

PROGRAMACIÓN

En la novena edición de Flamencos y Mestizos, el Hospital de Santiago, la Iglesia de San Lorenzo, el Museo de San Juan de la Cruz, el Museo Andalusí o La Central acogerán actuaciones de este certamen dirigido por Paco Ortega que incluirá también otras actividades como conferencias o exposiciones.

En concreto, esta edición arrancará el 24 de abril con Dorantes, para continuar el día 25 de ese mismo mes con Las Migas. Morenito de Íllora y Rancapino Chico actuarán el día 30 de abril, mientras que el 1 de mayo el público podrá disfrutar de Lucía Álvarez, La Piñona, y el día 2 de mayo de María Terremoto.

El 7 de ese mismo mes Nuria Barrios, en colaboración con El Torro y Belén Vega, ofrecerá una conferencia; al día siguiente, 8 de mayo, actuará Andrés Barrios junto a El Yiyo & Carmen Young y el día 9 le tocará el turno a José Mercé. La bailaora Dalia Sánchez participará el 10 de mayo en este festival, que incluirá también una actividad sobre instrumentos electrónicos en el flamenco, a cargo de Aroa Fernández.

También se ha programado una exposición de imágenes de la anterior edición del festival por parte de la Asociación Fotográfica Ubetense, así como un concurso de saetas que organizará la Hermandad de la Virgen de la Soledad o visitas guiadas por la ciudad, entre otras iniciativas.

En la presentación han intervenido también la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares; el director del Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz; el consejero territorial de la SGAE, Francisco José Arcángel; el director de este festival, Paco Ortega; y Juan Fernández, representante de la Fundación LaCaixa.