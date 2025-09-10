Hornos de Segura (Jaén) acogerá la recreación histórica de 'La Traición' del 19 al 21 de septiembre

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hornos de Segura (Jaén) recreará del 19 al 21 de septiembre 'La Traición', un episodio clave a mediados del siglo XV en un contexto de luchas internas entre la nobleza castellana, que fue rescatado en 2024 y que regresa para consolidarse en el calendario turístico y cultural del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de este evento, en la que han participado el alcalde, Mario Navarro; y a la directora de zona de Caja Rural de Jaén, Ana Civantos; el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, José Ayala, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Este último ha valorado que la recreación histórica de la Batalla de Hornos, enmarcada en el programa Vive Castillos y Batallas de la Diputación, "ha resultado tener una importante aceptación".

"No sólo entre el público visitante, sino también por los propios vecinos y vecinas del municipio que forman parte del desarrollo de las actividades y que son los verdaderos protagonistas", ha destacado Lozano, quien ha señalado la importancia de apostar "por un turismo basado en la cultura de la identidad, de los acontecimientos o el patrimonio que nos diferencia".

Representaciones, desfiles, visitas guiadas teatralizadas por el castillo, la iglesia y el casco antiguo del municipio, un mercado medieval y actividades culturales componen una programación de tres días en los que Hornos de Segura revivirá los hechos acaecidos en 1446.

En aquel año, los hermanos Manrique decidieron plantar cara a Juan II de Castilla y a las ansias de poder de don Álvaro de Luna. Por ello, el rey decidió mandar un gran ejército para acabar con la resistencia de don Rodrigo Manrique y la Orden de Santiago en la zona de Segura de la Sierra.

Hornos de Segura fue escenario del enfrentamiento entre las tropas de Diego Fernández, seguidor de Álvaro de Luna, y los partidarios de la familia Manrique. El final de esta guerra civil acabó convirtiendo a Rodrigo Manrique en el comendador mayor de la Orden de Santiago y estableciendo su poder en la zona.

Lozano también ha aludido a la necesidad de desestacionalizar el turismo de interior con propuesta como la Batalla de Hornos. En este sentido, ha recordado el trabajo de la Diputación "con estrategias como Jaén en Julio, la puesta en marcha de las Noches de Luz en los Castillos de Jaén o Resonancia Íbera".

"Entendemos que esa colaboración público-privada ha ayudado realmente a desarrollar una política cultural que ha ejercido de motor de atracción de turistas durante el verano y, por lo tanto, ahora tenemos que continuar de la mano de los empresarios, trabajando para conseguir los objetivos", ha afirmado.

Junto a la programación turística y cultural, el responsable de Promoción y Turismo ha apuntado la inversión pública que se lleva a cabo a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

"La Diputación está ejecutando una inversión de 2,3 millones de euros para la mejora de las infraestructuras turísticas y que afecta obviamente, no solo a Hornos de Segura, sino a los 23 municipios que configuran el espacio protegido más grande de España".

Además de la Batalla de Hornos, el programa Vive Castillos y Batallas, que comenzó en mayo, tiene programadas para septiembre otras citas, como La Noche Andalusí de la Rosa, en Baños de la Encina, y el II Festival del Casco Antiguo de Martos, previstos este fin de semana; y el Mercado Medieval de Lopera, del 19 al 21 de septiembre.