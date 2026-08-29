El IEG recibe el fondo bibliográfico del escritor Manuel Ruiz Amezcua con más de 2.000 ejemplares, la mayoría de poesía

Obras fondo bibliográfico donado por Manuel Ruiz Amezcua - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación Provincial de Jaén está trabajando en la catalogación de parte del fondo bibliográfico que ha donado el escritor, ensayista y profesor galduriense Manuel Ruiz Amezcua, que asciende a más de 2.000 ejemplares entre los que destaca especialmente la poesía española e hispanoamericana de todas las épocas, junto con una importante representación de poesía extranjera.

La vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial de Jaén y responsable del IEG, Francisca Medina, ha subrayado que esta nueva donación "incluye valiosas obras clásicas de diversas culturas y una abundante selección de pensamiento crítico de todos los tiempos".

Asimismo, ha añadido que "esta importante colección con la que contamos a partir de ahora recoge de forma íntegra las primeras ediciones de Manuel Ruiz Amezcua, las traducciones de sus textos a otros idiomas y ensayos críticos de origen español y extranjero sobre su obra".

De igual modo, esta nueva donación al IEG cuenta con otro tipo de documentos del propio archivo personal del autor, entre los que se encuentra correspondencia, fotografías, recortes de prensa, notas y escritos de distinta índole, ha indicado la Diputación un comunicado.

La vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial ha adelantado que este escritor "nos ha avanzado que le quedan muchos documentos aún sin entregar, como entrevistas en distintos soportes y documentos de grandes personalidades sobre la poesía de Manuel Ruiz Amezcua, que tiene recogidos en dos volúmenes de 1.300 páginas".

Manuel Ruiz Amezcua, que nació en el año 1952 en Jódar, es un destacado poeta, ensayista y profesor conocido por su voz crítica. La calidad de su obra ha sido destacada por figuras de la talla de José Saramago, Antonio Muñoz Molina, Fernando Fernán Gómez o Camilo José Cela, por su lírica realista.

Licenciado en Filología Románica y Filología Hispánica por la Universidad de Granada, ejerció durante 35 años como profesor de Lengua Castellana y Literatura y trabajó como asesor cultural para la Embajada de España en Brasil.

Por otro lado, ha destacado que esta importante donación al IEG se suma a las realizadas con anterioridad por otros autores, lo que supone una de las principales vías de enriquecimiento de los fondos documentales, bibliográficos y artísticos de este instituto.

A través de estos legados, que superan ya los 120.000 documentos conservados por este organismo autónomo de la Diputación, "contribuimos a preservar la memoria investigadora, cultural e histórica de la provincia de Jaén", ha concluido Medina.

Entre esas donaciones destacan las efectuadas por Juan Eslava Galán, que además es consejero de honor del IEG; Vicente Salvatierra, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Jaén; Manuel Andújar, con un valioso legado literario y documental; Pilar Palazón, profesora e investigadora jiennense que donó su biblioteca personal, enriqueciendo los fondos dedicados a la arqueología y al patrimonio íbero de la provincia; y el fotógrafo José Ortega Sánchez, con su inmenso archivo fotográfico histórico, maquinaria de estudio, negativos en cristal y material de oficina especializado, entre otros.