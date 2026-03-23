El IES Fernando III celebra en Martos (Jaén) su IV Semana de la Ciencia, la Cultura y el Deporte

El IES Fernando III de Martos celebra su IV Semana de la Ciencia, la Cultura y el Deporte - DIPUTACIÓN DE JAEN

MARTOS (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Educación Secundaria Fernando III, de Martos (Jaén), está celebrando su IV Semana de la Ciencia, la Cultura y el Deporte, que incluye la realización de más de 30 actividades hasta el próximo 27 de marzo en las que participarán cerca de 500 escolares y 80 profesores.

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha participado junto al alcalde de Martos, Víctor Torres, y el director de este centro, Manuel Caballero, en una de las jornadas enmarcada en esta iniciativa.

Latorre ha remarcado la labor educativa que se desarrolla desde este centro "que es un centro de referencia en la provincia", así como la colaboración que mantienen con el tejido social y empresarial.

Además, ha destacado que la celebración de este tipo de actividades ofrece "una oportunidad para reflexionar sobre la importancia que tiene la educación pública, que refuerzan los profesores y profesoras, pero también el alumnado y las familias que acompañan en ese proceso" además de que permite "reconocer el trabajo que llevan desempeñando durante tanto tiempo desde este centro y que les ha permitido obtener distintos galardones".

La jornada de este lunes ha incluido la presentación de la nueva imagen corporativa del centro, así como de las distintas actividades que se van a desarrollar hasta el próximo viernes en el marco de esta iniciativa. Además, se ha presentado un proyecto en tres dimensiones de prótesis mamaria y se han desarrollado concursos de cálculo mental y de deletreo, entre otras actividades.

En las próximas jornadas, el programa de esta cuarta edición incluirá la celebración de concursos matemáticos, de ortografía o de relato corto, talleres de origamia y de emprendimiento, torneos de debate o de ajedrez, mesa de orientación o charlas sobre ciberseguridad, entre otras muchas actividades.

Por su parte, el alcalde de Martos ha señalado que esta Semana de la Ciencia, de la Cultura y del Deporte permite exponer el trabajo que se desarrolla desde este instituto y darlo a conocer al resto de la población, además de poner de relieve el nivel formativo de este centro, "que es mérito del profesorado y del alumnado".

Asimismo, ha destacado la importante contribución del IES Fernando III, a través de este tipo de iniciativas, a la mejora de la cualificación del alumnado "que es el paso previo a su inserción laboral y a empezar proyectos de vida".