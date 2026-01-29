La iglesia de Santo Domingo de Jaén tendrá jornadas de puertas abiertas en febrero para acercar su rehabilitación

Visita a los trabajos de restauración de la antigua iglesia de Santo Domingo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La antigua iglesia de Santo Domingo de Jaén tendrá jornadas abiertas los próximos 7 y 14 de febrero con el objetivo de acercar a la ciudadanía los trabajos para su rehabilitación. Una actuación que ejecuta la Diputación con un presupuesto de tres millones de euros sufragados con fondos Next Generation.

"Unas jornadas para que toda aquella persona pueda venir y comprobar qué es lo que se ha hecho en este emblemático espacio", ha explicado el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, durante una visita a esta intervención, en la que también ha participado la primera teniente de alcalde de la ciudad, María Espejo.

Reyes ha valorado que las obras, "con un presupuesto de tres millones de euros provenientes de los fondos de recuperación del Gobierno de España, van a permitir que muy pronto este espacio se abra al público y forme parte de ese triángulo cultural y patrimonial" de la Diputación en el casco antiguo, junto al Antiguo Hospital de San Juan de Dios y el Palacio de Villardompardo.

En esta línea, ha puesto de relieve la labor que los técnicos están desarrollando para rehabilitación del antiguo templo, "unos trabajos que continúan a buen ritmo con el objetivo de que estén finalizados para el mes de junio".

Entre las actuaciones acometidas en esta iglesia de Santa Catalina Mártir --su nombre real, aunque es más conocida como de Santo Domingo por formar parte del convento de los Dominicos--, se encuentra la restauración de cúpulas, del fresco fundacional y de los motivos ornamentales de las capillas.

Igualmente, se han recuperado los antiguos huecos cegados y la traza de la antigua puerta principal. También se han llevado a cabo trabajos como el revestimiento de muros interiores y exteriores, la integración de los restos arqueológicos del antiguo palacio almohade descubiertos por el equipo de arqueología de la Universidad de Jaén, la sustitución del forjado de madera del camarín y la ejecución de los muros de contención de la excavación arqueológica.

PROYECTO MUSEOGRÁFICO

Con respecto a las intervenciones pendientes, Reyes ha señalado la instalación del suelo radiante, que comenzará "en aproximadamente dos semanas", así como la reciente adjudicación del proyecto museográfico, al que la Diputación destinará 375.000 euros.

Esta iniciativa se articulará en torno a tres áreas temáticas centradas en la historia de Jaén, el conjunto de edificios colindantes y la propia iglesia, con el fin de mostrar la evolución histórica y urbana de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad, además de poner en valor el propio templo.

NUEVO ATRACTIVO

Por su parte, la primera teniente de alcalde de Jaén y concejala de Cultura ha destacado que la rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo "que permitirá dotar a la capital de otro atractivo cultural, patrimonial y turístico".

"Es un día de alegría para la ciudad, pues ha costado mucho trabajo que la Junta de Andalucía devolviera sus llaves a Diputación --titular del inmueble, aunque lo tenía cedido al Gobierno autonómico-- y por fin lo consiguió el pasado año", ha comentado.

Espejo, que ha participado en la visita junto con el concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, ha valorado el impacto de los fondos Next Generation, también presentes en otras inversiones municipales como el proyecto de Los Cañones, que "estará listo en primavera", o el nuevo Centro de Innovación del Paisaje Olivarero.

Además, ha agradecido a la Diputación la inversión "enorme" para la puesta en valor de esta iglesia, un "elemento tan emblemático" para la ciudad, que se suma a la proyección de iniciativas que el Consistorio está impulsando para dinamizar el centro histórico.

En este punto, ha señalado que está próximo a funcionar el edificio de la calle Elvín, con una sala de estudio y espacios de uso colectivo, ya está avanzado el proyecto de una residencia universitaria en el solar de plaza de Santiago cedido a la UJA y se trabaja en otras iniciativas a través de fondos EDIL como la ubicación del archivo histórico local junto al colegio Ruiz Jiménez.

Del mismo modo, la concejala ha asegurado que el Ayuntamiento "tiene claro que no puede dejar escapar oportunidades" y quiere poner en carga "espacios improductivos" en la capital.

Por ello, se ha insistido a la Junta en la importancia de la cesión del solar del antiguo palacio de Los Uribe, en las inmediaciones de Santo Domingo: "Ahora fuera de uso pero para que a buen seguro que este equipo de gobierno puede recuperar mediante iniciativa propia o en colaboración con otras entidades", ha remarcado.

VIEJA RECLAMACIÓN

Cabe recordar que la iglesia de Santo Domingo de Jaén, declarada BIC, está cerrada desde 1972 y se sitúa en pleno casco histórico. Su recuperación y puesta en valor viene siendo reclamada por la ciudadanía desde hace mucho tiempo.

Se planteó, por ejemplo, como sede de los materiales elaborados para la exposición de 1992 'La arquitectura del renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época' o, después, para acoger la muestra itinerante 'Andalucía Barroca', con la que Junta anunció que se reabriría y que al final se pudo ver en la Catedral entre finales de 2008 y principios de 2009.

Por tanto, pese a haber sido objeto de diversas intervenciones en estos años que han sumado cerca de dos millones de euros, seguía pendiente finalizar la rehabilitación. Para ello, la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación firmaron en 2018 el citado el convenio marco de colaboración con cargo al uno por ciento cultural autonómico, con una inversión total prevista de 3,6 millones de euros.

Sin embargo, desde la Junta, se esgrimió tras el cambio de gobierno que la inversión para culminar la rehabilitación de la iglesia requería "un nuevo marco jurídico", porque la cesión por parte de la Diputación terminaba en 2026. Cuestión que la Administración provincial rechazó, subrayando que el referido convenio estaba "vigente" y no había incumplido su contenido.

Finalmente, la Diputación decidió llevar a cabo en solitario la actuación y presentó un proyecto al Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo con fondos Next Generation, desde el que en 2024 se aprobó una ayuda de 2,99 millones. Las obras comenzaron en mayo de 2025 y está previsto que finalicen el próximo mes de junio.