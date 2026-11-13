El Instituto de Estudios Giennenses abre el curso "extendiendo su labor a todos los municipios" con su 75º aniversario

Apertura del curso académico del Instituto de Estudios Giennenses. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) ha abierto un nuevo curso académico, en el que sigue "extendiendo su labor a todos los municipios jienenses" con motivo de su 75º aniversario.

Así lo ha indicado la vicepresidenta cuarta de la Diputación y responsable de este centro de investigación y documental, Francisca Medina, durante el acto de apertura celebrado en la noche de este jueves en la capilla del Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén con la lección inaugural del consejero director, José María Capitán.

En su intervención, Medina ha recordado que con motivo de la citada efeméride se están desarrollando más de 400 actividades. "Van a permitir que este organismo autónomo de la Diputación, que es el centro de investigación y conocimiento por excelencia de nuestra provincia, llegue a todos los rincones del territorio jiennense", ha afirmado.

Al hilo, ha valorado que este aniversario "está permitiendo volver a poner de relieve la labor que realiza el Instituto de Estudios Giennenses, la que ha hecho a lo largo de su historia, la que desarrolla en el presente y la que seguro que continuará haciendo en el futuro".

Una tarea que, según ha destacado vicepresidenta cuarta, está "al servicio de la provincia y de su ciudadanía, una herramienta útil para el presente y el futuro de Jaén, y eso deben saberlo todos los jiennenses".

Al respecto, ha puntualizado que este centro "ha querido y quiere ser protagonista del futuro de Jaén, siendo un agente activo del crecimiento intelectual, cultural y científico de nuestra provincia". "La labor y la voz del IEG debe escucharse, amplificarse y extenderse, sobre todo porque tiene un objetivo fundamental, que todo el conocimiento que genera llegue a la ciudadanía y sea útil a la sociedad", ha dicho.

La responsable de este instituto ha concluido su intervención felicitando "a su consejero director, a los consejeros y consejeras y a todo el personal por su excelente trabajo y por su compromiso con el conocimiento y el progreso de esta provincia".

MEMORIA, CONOCIMIENTO Y FUTURO

Precisamente, el máximo responsable académico del Instituto de Estudios Giennenses ha sido el encargado de ofrecer este año la lección inaugural, que ha titulado '75 años dedicados a Jaén: memoria, conocimiento y futuro'.

Capitán ha hecho un repaso "a las siete décadas y media de vida de este instituto, a qué ha hecho en este tiempo y a dónde queremos ir en el futuro". Para ello, ha dividido esta lección inaugural en tres partes, hablando, en primer lugar, de forma sintética "de dónde venimos y los personajes que han sido importantes en la historia del IEG".

En la segunda, se ha centrado "en qué ha hecho el Instituto de Estudios Giennenses en estos 75 años", a qué ha contribuido en materia de investigación, conocimiento, conservación y digitalización de archivos y también a la hora de guardar documentación y difundirla".

Finalmente, ha planteado "por dónde debe ir el futuro del instituto, cómo mejorar en los próximos 25 años", para lo que ha sugerido varios caminos. Entre ellos, ha resaltado "el acercamiento a los jóvenes, hablando su lenguaje" y también acercarse a los pueblos de la provincia de Jaén, para que lo "consideren como algo suyo".

Junto a la intervención de la vicepresidenta cuarta y responsable del IEG y de la lección inaugural, en este acto de apertura de curso de este organismo autónomo de la Diputación, su consejero secretario, Miguel Ángel Chamocho, ha dado lectura a la memoria de actividades del pasado año. También se ha proyectado un vídeo especial con motivo del 75 aniversario de la creación del Instituto de Estudios Giennenses.