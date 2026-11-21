Archivo - La vicepresidenta cuarta de la Diputación y responsable del IEG, Francisca Medina. - PSOE - Archivo

JAÉN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El trabajo titulado 'Castillos y villas de frontera entre al-Andalus y Castilla en el Reino de Jaén (siglos XIII y XIV): los ejes Huelma-Bélmez y Cambil-La Guardia de Jaén', ha logrado el Premio Cronista Cazabán 2026 convocado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén que esta edición se ha dedicado a la historia.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el jurado encargado de fallar este galardón ha valorado la investigación presentada por el Roque Modrego Fernández, de Arjonilla, como merecedora de este premio dotado con 3.500 euros y su publicación en una edición de 300 ejemplares.

Por su parte, la vicepresidenta cuarta de la Diputación y responsable del IEG, Francisca Medina, que ha ejercido como presidenta del jurado, ha explicado que el trabajo ganador "aborda una temática de notable interés histórico, centrada en el estudio de los castillos y villas de frontera entre al-Andalus y el Reino de Jaén, contribuyendo al conocimiento de las dinámicas territoriales y defensivas de este espacio fronterizo".

Además, Medina ha destacado "la combinación de fuentes arqueológicas con otros recursos para el análisis histórico, lo que permite enriquecer la perspectiva de estudio y aportar una visión más completa del objeto de investigación. Asimismo, la incorporación de cuadros contribuye a organizar y presentar la información de manera clara, mientras que la amplitud de la bibliografía utilizada evidencia una adecuada fundamentación historiográfica".

En este sentido, la presidenta del jurado ha concluido que se trata de un trabajo "de interés científico, bien documentado y con un enfoque metodológico enriquecedor, que constituye una aportación relevante al conocimiento de la historia de los territorios fronterizos del Reino de Jaén y al-Andalus".

Por último, la vicepresidenta cuarta de la Diputación y responsable del IEG ha indicado que el principal objetivo que persigue el Instituto de Estudios Giennenses con la convocatoria de este premio, como es el fomento del conocimiento sobre Jaén. "Felicitar al doctor Roque Modrego, que sin duda alguna, responde con esta investigación a los fines de este organismo a favor del estudio y divulgación de las peculiaridades de nuestra provincia", ha agregado.

En contexto, Roque Modrego Fernández es doctor en Historia y Artes por la Universidad de Granada (UGR), con Mención Internacional (2026). Su formación comenzó obteniendo el Grado en Arqueología para especializarse en la carrera investigadora y docente con el Máster Interuniversitario de Arqueología y el Doble Máster MAES + Eurame.

Ha sido becario de colaboración con el departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UGR, al igual que becario de iniciación de investigación del Plan Propio de la UGR por el mismo departamento. Actualmente cuenta con un contrato puente posdoctoral del Plan Propio de Investigación de la UGR.

Su tesis doctoral está basada en el estudio y análisis del poblamiento y paisaje medieval en los cursos altos de los ríos Guadalbullón y Jandulilla, en Sierra Mágina. Además, ha participado en varias actividades arqueológicas en España e Italia, cuenta con "numerosas publicaciones de sus investigaciones" y ha intervenido en congresos de ámbito nacional e internacional.