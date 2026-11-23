Presentación de los VIII Premios Empresarias Andaluzas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja) acogerá el 2 de diciembre la gala de entrega de los VIII Premios Empresarias Andaluzas 2026, impulsados por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME) en colaboración con la Asociación Provincial Jiennense de Mujeres Profesionales Autónomas (AMET-Jaén) y la Fundación Cajasol.

Tienen como objetivo reconocer la labor de las mujeres empresarias, favorecer su visibilidad social y poner en valor su contribución al desarrollo económico y social de la comunidad andaluza.

Así se ha puesto de relieve este lunes en la presentación de estos galardones, en la que han participado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y la presidenta de AMET-Jaén, Mar Liñán.

Esta última ha señalado el "reto" que ha supuesto traer estos premios a la provincia, "con el objetivo de dar una doble visibilidad a las empresarias jiennenses". "Este evento permitirá, por un lado, dar a conocer el talento empresarial de nuestra tierra y, por otro, poner de manifiesto que desde Jaén se lideran proyectos de éxito, tanto en la capital como en cualquier municipio del medio rural", ha destacado.

El diputado de Empleo y Empresa también ha destacado que "Jaén se suma como nuevo escenario a la celebración de estos premios, que en anteriores ediciones han tenido lugar en la provincia de Sevilla". Además, ha valorado el propósito de estos reconocimientos y la importancia de visibilizar el papel de las mujeres empresarias en la provincia y en Andalucía.

En este sentido, Carmona ha aplaudido el trabajo desarrollado por AMET-Jaén para hacer posible esta cita y ha subrayado "la experiencia y la capacidad de la provincia para acoger a todo el tejido productivo andaluz y organizar una gala que va a ser inolvidable y que, sobre todo, va a servir para poner en valor el liderazgo y la capacidad de las mujeres empresarias de Jaén".

Los premios se distribuyen en cuatro categorías: trayectoria empresarial, empresaria del medio rural, empresaria autónoma y proyecto emprendedor. En esta edición se han presentado 67 candidaturas, siete de ellas procedentes de la provincia jiennense.