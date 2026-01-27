Jaén acogerá el VII Congreso Andaluz de pacientes con cáncer y familiares el 6 de febrero

Presentación del VII Congreso Andaluz de pacientes con cáncer y familiares. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja) acogerá el 6 de febrero el VII Congreso Andaluz de pacientes con cáncer y familiares, con la previsión de reunir a más de 500 asistentes.

La cita, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha sido presentada este martes en un acto que ha contado con el presidente de la delegación jiennense de la entidad, Antonio Ruano; la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y el director general adjunto de Caja Rural de Jaén, Álvaro Martínez.

Ruano ha destacado la rigurosidad del encuentro, "donde la ciencia se pone al servicio de la vida cotidiana y la voz del paciente ocupa el lugar que merece". "Es una oportunidad para visibilizar la realidad del cáncer en Andalucía, para romper tabúes y normalizar la enfermedad", ha añadido.

En este sentido y tras agradecer el apoyo de la Diputación y de la Caja Rural de Jaén para la celebración del congreso, el presidente de la AECC en Jaén ha recordado que "son más de 47.000 los nuevos diagnósticos de cáncer en el último año en la región y detrás de cada uno de ellos hay una persona, una familia y una historia".

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación ha asegurado que el trabajo que realiza esta organización "es digno de admirar gracias al compromiso y cercanía que tienen a diario con tantas personas" de la provincia.

Además, ha incidido en el papel que juega la celebración de este tipo de eventos, "donde se ponen en el centro a las personas, además de sus necesidades reales y su derecho a una atención integral, humana y de calidad".

En esta línea, Medina ha puesto el acento en la importancia del apoyo institucional, ya que se debe "estar del lado de aquellas personas que atraviesan momentos de especial dificultad". "Para la Diputación, esta iniciativa no es solo una colaboración, ya que incide en la responsabilidad social", ha declarado.

Al hilo, ha considerado que con este foro, "Jaén se convierte en un punto de referencia en el que predominará el intercambio de ideas y reflexiones, de buenas prácticas, de avances, además de destacar por la escucha, el apoyo y la unión para seguir construyendo una sociedad mucho más empática y solidaria".

De su lado, Martínez ha incidido en el compromiso de la Caja Rural de Jaén con la provincia, "un apoyo que va mucho más de lo económico y que se traduce en la apuesta por el desarrollo de este tipo de eventos que generan un impacto real en la vida de todos los ciudadanos".

"Respaldar este congreso es una forma de reafirmar nuestro compromiso social, de estar al lado de quienes más lo necesitan y de apoyar a colectivos como la Asociación Española contra el Cáncer, que es ejemplo de cercanía y de trabajo incansablemente para mejorar la calidad de la vida de los pacientes y de sus familias", ha remarcado.

El encuentro contará con la participación de pacientes, familiares y profesionales que darán a conocer sus experiencias a través de la celebración de distintas mesas redondas y talleres. La inscripción ya ha sido cerrada, pero podrá seguirse por 'streaming' a través del canal Youtube de AECC.