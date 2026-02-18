Jaén impulsa la Estrategia 2030 con la participación de más de 200 colaboradores

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén y de la Fundación Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén, Paco Reyes, durante su intervención en el acto. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén y de la Fundación Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén, Paco Reyes, ha intervenido este miércoles junto al rector de la Universidad de Jaén (UJA) y vicepresidente de esta entidad, Nicolás Ruiz, en la apertura de la Asamblea de Colaboradores de esta Fundación. Más de 200 personas procedentes de distintas instituciones, colectivos y entidades públicas y privadas han participado en esta sesión de trabajo, impulsada para recoger ideas, experiencias e iniciativas que contribuyan al diseño y elaboración de la Estrategia Jaén 2030.

Durante su intervención, Reyes ha destacado "el compromiso y la implicación de las distintas administraciones, del tejido económico y social y de la propia sociedad jiennense para continuar diseñando la hoja de ruta que marcará el futuro de la provincia, al menos en lo que respecta a la Diputación de Jaén, como lo ha sido en el caso de los planes estratégicos que acaban de ejecutarse". Al respecto, ha recordado que "muchas de las actuaciones que se han iniciado en los últimos años estaban marcadas en esa hoja de ruta, que tiene que seguir siendo ese referente para las distintas administraciones a lo largo de los próximos años".

En este sentido, el máximo responsable de la Administración provincial y de la Fundación Estrategias ha subrayado el papel que desempeñan tanto las comisiones de trabajo de la Estrategia Jaén 2030 como la Asamblea de Colaboradores, a las que ha definido como "instrumentos indispensables para avanzar en los distintos ámbitos estratégicos que conforman este tercer Plan Estratégico de la provincia de Jaén". "Hace pocos días teníamos una reunión con los comisionados, también con los secretarios de las diez comisiones que se han creado para la puesta en marcha de este plan, y este miércoles lo hacemos con más de 200 colaboradores porque estamos en un procedimiento totalmente participativo, y para este plan es fundamental escuchar la opinión, la experiencia y la visión de muchas personas que pertenecen a instituciones, colectivos y entidades".

Respecto a la trayectoria de los dos planes estratégicos provinciales anteriores, Reyes ha puesto en valor la participación de más de 3.000 personas en su implementación y desarrollo. Asimismo, ha recordado que muchas de las actuaciones planteadas se han materializado, aunque ha señalado que "los territorios están en constante evolución, por lo que es necesario reforzar proyectos en marcha y plantear nuevos retos de futuro". En esta línea, ha reafirmado el respaldo económico que la Diputación, la UJA y la Caja Rural de Jaén brindan a la Fundación Estrategias desde su creación, patronos a los que "afortunadamente también se han añadido otras entidades financieras, y yo espero que el resto de patronos se sumen para financiar el trabajo de este Plan Estratégico durante los próximos años".

Para finalizar, Reyes ha reiterado su agradecimiento a administraciones, agentes sociales y económicos y ciudadanía por su implicación, "un compromiso que dará sus frutos". "Estoy convencido de que este plan será un éxito como los anteriores", de ahí que haya "invitado a participar a todos aquellos y aquellas que quieran hacerlo, incluso sin necesidad de su presencia física porque se puede hacer a través de la web que tiene la propia Fundación, que permite recoger aportaciones, sugerencias y propuestas", ha concluido.

Por su parte, el rector de la UJA y vicepresidente de la Fundación Estrategias ha agradecido "el trabajo realizado hasta la fecha en los planes anteriores por todas las personas que han intervenido, a las que hoy van a estar presentes y otras que se irán incorporando para trabajar en esa hoja de ruta, en esta Estrategia Jaén 2030, porque cualquier plan territorial, para que tenga éxito, tiene que ser participativo, elaborarse desde el máximo consenso posible y, fundamentalmente, tiene que ser lo más creíble y realista posible".

En ese contexto, Ruiz ha puntualizado que "no se parte de cero, se parte de la experiencia acumulada en los dos planes estratégicos anteriores", y en esa línea ha querido "agradecer también el gran trabajo realizado por la Oficina Técnica de la Fundación". Así, ha insistido en que "contamos ya con algo que no teníamos al principio, unos diagnósticos previos y también una herramienta muy importante, los indicadores clave de la provincia de Jaén y así nos va a resultar algo más fácil poder avanzar en la elaboración de esta Estrategia Jaén 2030".

Para el rector de la UJA, "la colaboración y la sinergia establecidas con la Diputación y con la Caja Rural son importantísimas, también en este caso con el Gobierno de España, pero este documento tiene que ser participativo, colaborativo, en el que pongamos toda la carne en el asador, porque estamos en un punto de inflexión, en un momento importante porque se están produciendo cambios acelerados, y estos momentos de cambio se pueden ver como momentos en donde pueden surgir dificultades, pero también oportunidades".

En esa dirección, ha señalado que ve "grandes oportunidades para este tierra y hay que saber identificarlas, pero para hacerlo se debe contar con todos, sobre todo con las personas que mejor la conocen, pisando terrenos firmes en cada uno de los diez ámbitos estratégicos establecidos, dos más de los que teníamos anteriormente, por la importancia que tiene el reto demográfico y el empleo y el emprendimiento".

Sobre este nuevo plan estratégico provincial, el director de la Estrategia Jaén 2030, Sergio Berrios, ha subrayado que "estamos empezando a construir el diseño de Jaén en el horizonte del año 2030", una estrategia que se va a generar "a partir de proyectos estructurantes para que entre todos tengamos la provincia que queremos en 2030". Un diseño que, ha remarcado, "será participativo porque cualquier ciudadano podrá aportar a través de la web sus inquietudes y proyectos para que sean analizados dentro de los 10 ámbitos estratégicos que hemos creado".

En concreto, para elaborar esta Estrategia Jaén 2030 se han establecido diez ámbitos estratégicos: el industrial; el cambio climático; la innovación (del que forma parte el Cetedex); la cultura y la educación; el turismo; la excelencia del aceite de oliva; la conectividad territorial y el progreso; la inclusión igualdad, la convivencia y el bienestar social; el reto demográfico; y el empleo y emprendimiento.

Por último, el director general de la Caja Rural de Jaén, Fernando Planelles, ha señalado que "una entidad tan vinculada al territorio como la Caja Rural tiene que participar en este plan, una herramienta clave para que esta provincia siga avanzando". En esta línea ha precisado que "tenemos que seguir empujando entre todos para avanzar en las necesidades de nuestro territorio, como infraestructuras y comunicaciones", aunque ha matizado que "conseguir mejorar datos como el empleo y la productividad no solo es cuestión de las administraciones, hay que empujar también desde el ámbito privado y la sociedad civil para que la provincia progrese".

Además del presidente y vicepresidente de la Fundación Estrategias, en esta asamblea han intervenido las personas designadas para ejercer la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría de este órgano, quienes han explicado la metodología y el funcionamiento de las comisiones de trabajo --que se celebrarán entre los meses de marzo y junio--.

Asimismo, se han celebrado dos ponencias sobre la evolución de la planificación estratégica territorial de Jaén y Málaga, que han corrido a cargo del catedrático de Economía Aplicada Antonio Martín Mesa, y de la directora-gerente de la Fundación Ciedes, María del Carmen García Peña. El director de la Estrategia Jaén 2030, Sergio Berrios, ha sido el encargado de clausurar este encuentro celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja).