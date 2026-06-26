Jimena (Jaén) afronta una campaña de la breva "baja" con previsión de recoger unos 40.000 kilos

Celebración de la XIII Muestra Provincial de la Breva de Jimena. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Jimena afronta una campaña de la breva "más bien baja" con la previsión de recoger en torno a 40.000 kilos de este fruto, que este viernes se ha promocionado en lonja de la Diputación.

En concreto, la Administración provincial ha impulsado un año más la Muestra Provincial de la Breva de Jimena para dar a conocer esta fruta entre los consumidores jiennenses. La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, y el presidente de la Cooperativa San Isidro de la citada localidad, Juan Manuel García, han participado en su presentación.

En esta cita, enmarcada en la estrategia Degusta Jaén, Uceda ha recordado que se trata de la décimo tercera edición de una actividad que "sirve para poner en valor uno de los productos agroalimentarios de la provincia de Jaén".

"No solamente tenemos un producto estrella, como es el aceite de oliva, sino también otros muchos como los patés, las mermeladas y no podían faltar estos productos de temporada como son la breva de Jimena y hace unos días también llevamos a cabo la Muestra de la Cereza de Torres y de Castillo de Locubín", ha comentado.

Además, ha destacado que, como novedad, este mismo viernes se inicia el proyecto 12 Meses de Sabores, con el que se pretende acercar estos productos Degusta Jaén a los mercados de la capital. Así, durante esta jornada, "se va a poder adquirir esta breva de Jimena tanto en el mercado de San Francisco como en el de Peñamefécit", cuyos responsables también han estado en esta muestra provincial.

"A partir de este mes de junio, realizaremos durante los doce meses la promoción de un producto distinto en estos dos mercados, en una colaboración que tenemos con la asociación de los mercados de la capital, con lo que los vecinos y vecinas se van a poder acercar a estos magníficos productos Degusta Jaén para que puedan comprar y de esta forma poner también en valor la función que llenen los mercados en Jaén", ha afirmado sobre esta nueva iniciativa, Isabel Uceda.

Por su parte, García ha explicado que la campaña de este año "se presenta nada más que regular, debido a la sequía y a los vientos del Levante", pero también a la competencia con otras variedades como la Albatera. En total, calcula que este año se recogerán poco menos de 40.000 kilos de brevas, por lo que ha calificado la cosecha como "más bien baja".

Una cosecha para la que campañas como esta de Degusta Jaén "suponen un gran impulso". "Porque dan a conocer la breva a todo el mundo y nos ayudan a acceder a los mercados", ha valorado el presidente de la Cooperativa San Isidro de Jimena.