Una jornada centra los actos por el 40 aniversario del Servicio Público de Atención a las Adicciones de Jaén

Asistentes a la jornada - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 May. (EUROPA PRESS) -

El antiguo Hospital de San Juan de Dios ha acogido una jornada conmemorativa de la creación del Servicio Público de Atención a las Adicciones de Jaén, que la Diputación Provincial puso en marcha hace cuatro décadas. Esta actividad es el acto central de la programación diseñada por la Administración provincial para conmemorar este aniversario.

En este encuentro se ha reconocido el trabajo desarrollado durante estos 40 años, en los que ha tenido una "trayectoria marcada por el compromiso público, por la vocación de servicio y por la defensa del derecho a la salud y a la inclusión social, sobre todo de las personas que más lo necesitan en un momento dado y que son, por tanto, más vulnerables", según ha remarcado la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina.

Con motivo de este aniversario, la Diputación ha diseñado un programa de actividades que se extenderá hasta final de año, con esta jornada como propuesta central. En este encuentro, Medina ha incidido en que "desde su creación, este servicio ha sido una apuesta estratégica de la Diputación de Jaén, que supo sin duda alguna anticiparse a una realidad social que era muy compleja en ese momento".

Al respecto, ha precisado que con la creación de este servicio en a mediados de los años ochenta del siglo XX, se buscó dar "una respuesta estructurada a este problema desde lo público".

A lo largo de estos 40 años, desde la Diputación se ha pretendido "garantizar ese impulso político, ese apoyo técnico, por supuesto con dotación de recursos para permitir así la consolidación de un modelo de atención integral cercano y, sobre todo, adaptado a las necesidades del territorio".

Medina ha valorado "el esfuerzo colectivo que se ha realizado por parte de los profesionales y las profesionales durante todo este tiempo". En este sentido, ha reconocido "la profesionalidad, la dedicación y el compromiso de ese gran equipo humano que integra el servicio".

Esta jornada se complementa con otras propuestas que se irán realizando en estos meses para conmemorar el 40º aniversario del Servicio de Atención a las Adicciones y mostrar así "el camino recorrido, reconocerlo, agradecer el trabajo que se ha realizado y también renovar ese compromiso por parte de la Diputación de seguir avanzando".

Este evento se ha iniciado con una conferencia sobre la historia, evolución y retos de futuro del Servicio de Drogodependencia y Adicciones en la que han intervenido Alfredo Castillo y Joan Carles March.

Posteriormente se han desarrollado dos mesas técnicas, la primera vinculada a las distintas miradas sobre la adicción, en la que han tomado parte la magistrada Valle Elena, el psicólogo José Miguel Martínez y el director del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, Francisco Vázquez; y la segunda, enfocada en los hitos de estos 40 años, en la que han participado especialistas en esta materia como Salvador Rodríguez, Mohamed Omar y Alfonso Ramírez.

Esta jornada ha concluido con la entrega de reconocimientos a personas e instituciones que han jugado un papel importante a lo largo de las cuatro décadas de vida de este servicio.

Además de esta actividad central, y con motivo de esta efeméride, en el mes de junio tendrá lugar un encuentro en el que se abordarán los aspectos jurídicos relacionados con las conductas adictivas y se analizará su impacto en el ámbito judicial y social de la mano de profesionales del ámbito legal.

Para noviembre está prevista una jornada dedicada a la perspectiva de género en la intervención. De esta forma, se abordarán cuestiones como las desigualdades existentes en el acceso, permanencia y resultados de los tratamientos.

Junto a estos encuentros profesionales, durante este año se van a realizar otras propuestas más lúdicas, como la realización de un mural en las instalaciones del centro desde el que se presta este servicio y también la proyección de un documental, 'Flores para Antonio', centrado en la vida del músico Antonio Flores, que recientemente obtuvo un Premio Goya.

Para completar esta programación, el pasado 29 de abril se impartió una conferencia por parte de José César Perales, catedrático del Departamento de Piscología Experimental de la Universidad de Granada, titulada '¿Son realmente adicciones las 'nuevas' adicciones? Emociones, toma de decisiones y control de la conducta digital'.