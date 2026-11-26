La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, entrega a la fotógrafa ubetense Katy Gómez el IV Premio de Fotografía sobre el Paisaje Giennense. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha entregado en la tarde de este jueves a la fotógrafa ubetense Katy Gómez el IV Premio de Fotografía sobre el Paisaje Giennense que organiza el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) por una imagen aérea titulada 'Jaén respira entre líneas'.

El Antiguo Hospital de San Juan de Dios ha acogido este acto, en el que se han reconocido los méritos de esta artista y de la instantánea ganadora, en la que destacan tanto "su alta calidad técnica como su narrativa novedosa a la hora de acercarse al paisaje jiennense, ya que combina el olivar con el trazado de una carretera y nos demuestra una vez más la belleza de un paisaje único en el mundo como es el de nuestra tierra, con sus más de 70 millones de olivos", según apunta Medina.

Más de una treintena de trabajos de autores de cinco provincias (Jaén, Vizcaya, Málaga, Madrid y Barcelona) se han presentado a la cuarta edición de este concurso, unas imágenes que, como ha recordado Medina, "tienen un nivel muy alto, según ha destacado el jurado", en el que, además de la vicepresidenta cuarta y responsable del IEG, han tomado parte el consejero director de este organismo autónomo de la Diputación, José María Capitán; su gerente, Salvador Contreras; los consejeros de número Jorge González y Ana Real; y los profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, Francisco José Sánchez Montalbán y Rafael Peralbo.

Para determinar la fotografía ganadora y las instantáneas seleccionadas para forma parte de la exposición que hoy se ha inaugurado en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, este jurado ha valorado, entre otras cuestiones, la calidad técnica de las fotografías, la composición y originalidad, el valor de la imagen y la adecuación a la temática planteada.

Con la convocatoria de este premio, dotado con 2.000 euros, desde el IEG "contribuimos a la promoción y difusión del conocimiento del paisaje de la provincia de Jaén mediante el uso de medios digitales, potenciamos la creatividad y la labor investigadora sobre la provincia de Jaén, apoyamos la actividad de personas aficionadas a la fotografía como instrumento de cultura y ciencia, así como incentivamos la participación en esta práctica, por cuanto supone un medio de expresión artística, comunicación e información sobre la provincia de Jaén", ha enfatizado Medina.

Katy Gómez ha obtenido este premio por segunda vez, ya que fue la ganadora de la primera edición de este concurso con una serie fotográfica que retrataba la trashumancia y el paisaje geométrico que conforman el olivar y los cereales en la provincia. Los fotógrafos jiennenses Manuel Jesús Carrasco y Joaquín Mercado han sido los otros creadores reconocidos en este certamen convocado por el IEG.