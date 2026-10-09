Latorre asegura que Cetedex supondrá más actividad económica, innovación y oportunidades para la provincia de Jaén

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre (d), interviene en la mesa redonda. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha asegurado que el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que promueve el Ministerio de Defensa en la capital "se traducirá en más actividad económica, más innovación y más oportunidades para la provincia".

Así lo ha indicado en el marco de la mesa redonda 'Industria, defensa y territorio', celebrada en el Congreso Internacional de la Industria de Defensa, Seguridad e Industria Indudef 2026, que tiene lugar en Córdoba.

Latorre ha afirmado que este congreso "permite conocer de cerca el futuro de la industria de la defensa y de la innovación", un sector que ha valorado como "estratégico porque está generando nuevas oportunidades de inversión y también nuevas oportunidades de empleo cualificado y desarrollo industrial".

"En ese futuro, nuestra provincia tiene mucho que aportar gracias al Cetedex, un centro especializado en inteligencia artificial, sistemas contra drones y vehículos autónomos", que tiene previsto abrir sus primeros edificios a finales de este año.

Al hilo, ha señalado que "ya está despertando el interés de numerosas empresas" y abre una oportunidad para que la provincia "aproveche su tradición industrial", el talento de los jóvenes y la capacidad de investigación de la Universidad de Jaén.

"Nuestro objetivo es que todo ese potencial se traduzca en más actividad económica, más innovación y más oportunidades de empleo para Jaén y para el conjunto de la provincia", ha indicado Latorre, que ha estado acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y el diputado provincial Francisco Reyes.