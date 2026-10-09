Publicado 09/10/2026 14:05

Latorre asegura que Cetedex supondrá más actividad económica, innovación y oportunidades para la provincia de Jaén

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre (d), interviene en la mesa redonda.
El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre (d), interviene en la mesa redonda. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha asegurado que el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que promueve el Ministerio de Defensa en la capital "se traducirá en más actividad económica, más innovación y más oportunidades para la provincia".

Así lo ha indicado en el marco de la mesa redonda 'Industria, defensa y territorio', celebrada en el Congreso Internacional de la Industria de Defensa, Seguridad e Industria Indudef 2026, que tiene lugar en Córdoba.

Latorre ha afirmado que este congreso "permite conocer de cerca el futuro de la industria de la defensa y de la innovación", un sector que ha valorado como "estratégico porque está generando nuevas oportunidades de inversión y también nuevas oportunidades de empleo cualificado y desarrollo industrial".

"En ese futuro, nuestra provincia tiene mucho que aportar gracias al Cetedex, un centro especializado en inteligencia artificial, sistemas contra drones y vehículos autónomos", que tiene previsto abrir sus primeros edificios a finales de este año.

Al hilo, ha señalado que "ya está despertando el interés de numerosas empresas" y abre una oportunidad para que la provincia "aproveche su tradición industrial", el talento de los jóvenes y la capacidad de investigación de la Universidad de Jaén.

"Nuestro objetivo es que todo ese potencial se traduzca en más actividad económica, más innovación y más oportunidades de empleo para Jaén y para el conjunto de la provincia", ha indicado Latorre, que ha estado acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y el diputado provincial Francisco Reyes.

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