Latorre destaca a la Diputación de Jaén como "la gran aliada" de Úbeda en la ejecución de proyectos e infraestructuras

Juan Latorre (c) conversa con Antonia Olivares en presencia de Francisco Javier Lozano. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha situado a la Administración provincial como "la gran aliada" de Úbeda en "el impulso de proyectos e infraestructuras y de los servicios públicos que esta ciudad necesita".

Así lo ha indicado este miércoles en su visita institucional al municipio --la primera tras su toma de posesión--, donde ha asegurado que, para ello, se ha trabajado y se va "a seguir trabajando de la mano de su ayuntamiento".

Latorre, que ha estado acompañado por la alcaldesa, Antonia Olivares, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha remarcado la importancia turística, cultural, económica y social de Úbeda, así como la "buena gestión" del Consistorio.

"Esta ciudad es muy importante para la provincia de Jaén y es relevante para la Diputación y el liderazgo de su alcaldesa es clave para que siga creciendo" ha afirmado, no sin añadir que "la Diputación va a estar, ha estado y estará siempre con esta ciudad, favoreciendo su impulso y su modernización".

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que la visita del presidente de la Diputación "viene a ratificar el compromiso de esta administración con la ciudad. "Un compromiso que a lo largo de todos estos años no se ha manifestado sólo en palabras, en visitas o en participación en actos, sino en aportación económica", ha dicho Olivares, quien ha resaltado que "la inmensa mayoría" de los proyectos que desarrolla el Ayuntamiento "cuentan con financiación de la Diputación".

Entre los principales proyectos que se impulsan en la ciudad con el apoyo de la Administración provincial, Latorre ha hablado de la inversión de 4,7 millones de euros prevista en distintas dependencias de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda.

También ha recordado la rehabilitación de la antigua hospedería de El Blanquillo como nueva sede del Centro del Olivar y del Aceite, a la que se destinarán más de 665.000 euros en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Igualmente, se ha referido a la cooperación de la Diputación en el nuevo centro de ocio, cultural y deportivo que se está llevando a cabo en la zona de San Bartolomé --a través del Plan Provincial de Obras y Servicios--, o al mirador del paisaje del olivar que se va a habilitar, también dentro del PSTD OleotourJaén, en la ronda de miradores de la ciudad.

A ello ha sumado la financiación de otras intervenciones ejecutadas en esta ciudad, como la reforma del Hospital de Santiago, la del Teatro Ideal Cinema o el apoyo a eventos culturales, turísticos y deportivos que se realizan en este municipio.

CAMINO AGRÍCOLA

Por otra parte, en el marco de esta visita, Latorre y Olivares se han desplazado a la vía de interés agrario JV-3131, de Úbeda a AguasBlanquillas, conocida como el camino de Calarancha. La Diputación de Jaén destina 1,3 millones a obras de emergencia en esta vía, muy afectada por los distintos temporales acaecidos el pasado invierno.

Esta intervención, que forma parte del Plan de Choque por el Temporal de la Diputación, permitirá la adecuación de una decena de deslizamientos de taludes que se produjeron en poco más de un kilómetro de este camino agrícola.